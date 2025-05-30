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https://sputniknews.uz/20250530/saida-mirziyoeva-mixail-mishustin-49602704.html
Саида Мирзиёева Михаил Мишустин билан учрашди
Саида Мирзиёева Михаил Мишустин билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президентининг ёрдамчиси Саида Мирзиёева Россия Ҳукумати раиси Михаил Мишустин билан учрашди. Таъкидланишича, учрашувда ҳамкорликнинг асосий йўналишлари муҳокама қилинди, бунда савдо, инвестициялар, меҳнат миграцияси ва юқори малакали кадрлар тайёрлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
2025-05-30T10:35+0500
2025-05-30T10:35+0500
сиёсат
ўзбекистон - россия
саида мирзиёева
михаил мишустин
учрашув
ҳамкорлик
москва
миграция
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ТОШКЕНТ, 30 май — Sputnik. Ўзбекистон президентининг ёрдамчиси Саида Мирзиёева Россия ҳукумати раиси Михаил Мишустин билан учрашди. Бу ҳақда Мирзиёева Телеграм каналида хабар берди.Таъкидланишича, учрашувда ҳамкорликнинг асосий йўналишлари муҳокама қилинди, бунда савдо, инвестициялар, меҳнат миграцияси ва юқори малакали кадрлар тайёрлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Учрашувда минтақалараро ҳамкорлик ва янги таълим ташаббусларини амалга ошириш, жумладан, олий ўқув юртларининг янги филиалларини очиш ва МИСиС муҳандислик мактабини ишга тушириш муҳимлиги қайд этилди.
https://sputniknews.uz/20250529/saida-mirziyoeva-valentina-matvienko-49598797.html
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саида мирзиёева михаил мишустин
саида мирзиёева михаил мишустин

Саида Мирзиёева Михаил Мишустин билан учрашди

10:35 30.05.2025
© Телеграм канал: Saida MirziyoyevaВ завершение визита в Москву состоялась встреча с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
В завершение визита в Москву состоялась встреча с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.05.2025
© Телеграм канал: Saida Mirziyoyeva
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Таъкидланишича, учрашувда ҳамкорликнинг асосий йўналишлари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 30 май — Sputnik. Ўзбекистон президентининг ёрдамчиси Саида Мирзиёева Россия ҳукумати раиси Михаил Мишустин билан учрашди. Бу ҳақда Мирзиёева Телеграм каналида хабар берди.
Таъкидланишича, учрашувда ҳамкорликнинг асосий йўналишлари муҳокама қилинди, бунда савдо, инвестициялар, меҳнат миграцияси ва юқори малакали кадрлар тайёрлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
© Телеграм канал: Saida MirziyoyevaВ завершение визита в Москву состоялась встреча с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
В завершение визита в Москву состоялась встреча с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.05.2025
В завершение визита в Москву состоялась встреча с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
© Телеграм канал: Saida Mirziyoyeva
Товар айирбошлаш ҳажми ортиб бораётгани, қўшма лойиҳалар, энг аввало, саноат ва энергетика соҳаларида фаол илгари сурилаётгани алоҳида таъкидланди. Миграция тартиб-таомилларини тезлаштириш чора-тадбирлари ва патентларни расмийлаштириш босқичларининг бир қисмини Ўзбекистон ҳудудига кўчириш имкониятлари муҳокама қилинди.
Учрашувда минтақалараро ҳамкорлик ва янги таълим ташаббусларини амалга ошириш, жумладан, олий ўқув юртларининг янги филиалларини очиш ва МИСиС муҳандислик мактабини ишга тушириш муҳимлиги қайд этилди.
© Телеграм канал: Saida MirziyoyevaВ завершение визита в Москву состоялась встреча с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
В завершение визита в Москву состоялась встреча с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.05.2025
В завершение визита в Москву состоялась встреча с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
© Телеграм канал: Saida Mirziyoyeva
“Ўзаро ишонч ва очиқлик руҳида ўтган суҳбат ҳамкорликда амалий натижаларга эришишга томонларнинг интилиши қатъий эканлигини тасдиқлади. Кўрсатилган меҳмондўстлик учун Россия томонига самимий миннатдорлик билдираман”, - деб ёзди Саида Мирзиёева.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с помощником Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.05.2025
Саида Мирзиёева Валентина Матвиенко билан учрашди — муҳокама этилган масалалар
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