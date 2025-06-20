Мирзиёев Шаҳрисабздаги “Мираки” халқаро туризм марказига борди
09:30 20.06.2025 (янгиланди: 11:47 20.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Давлат раҳбари “Мираки” халқаро туризм марказидаги ободлик ва қулайликларни кўздан кечирди.
TOШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Шаҳрисабз тумани Ҳисор тоғи ён бағридаги сайёҳлик салоҳияти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Президентнинг 2023 йил 28 ноябрдаги қарори асосида Қашқадарё вилоятининг тоғли-рекреацион ҳудудларида замонавий хизмат кўрсатиш ва туризм мажмуалари барпо этилмоқда. Жумладан, хорижий давлатларнинг малакали экспертлари ва етакчи компаниялари иштирокида Мираки, Амир Темур, Улоч ва Полмон маҳаллаларида сайёҳлар учун қулайликлар яратилмоқда. Умумий 240 гектар майдонда 400 миллион долларлик 117 та лойиҳа амалга оширилмоқда. Бунинг натижасида эса 1 минг 700 та доимий иш ўрни очилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбари “Мираки” халқаро туризм марказидаги ободлик ва қулайликларни кўздан кечирди. “Miraki spa and resort” дам олиш ҳудуди туризм марказининг замонавий қисми. Бу ерда иккита меҳмонхона, савдо ва кўнгилочар мажмуа барпо қилинган. Шунингдек, бир вақтнинг ўзида 600 нафар сайёҳни қабул қилувчи меҳмонхоналар, 300 ўринли оилавий хостел очилган. Бу йилига 300 мингдан ортиқ меҳмонга хизмат кўрсатилишини англатади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбари янги меҳмонхона ва савдо мажмуаси фаолияти билан танишди. Сайёҳлик бўйича истиқболдаги муҳим лойиҳалар ҳақида маълумот берилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Шаҳрисабзнинг устун тарафи - йил давомида саёҳатга келиш мумкин. Бунинг учун йўл, коммуникация, меҳмонхоналар қураяпмиз. Энди хизмат турларини кўпайтиришни ўйлаш керак. Масалан, Миракига келган меҳмон вақтини қандай ўтказади, нималар харид қилади? Шу талаблардан келиб чиқиб, хизматлар таклиф қилиш, бу ернинг табиати ва шароитини чет элларда кенг тарғиб этиш керак”, - деди Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўтган йили вилоятга икки ярим миллион нафардан ортиқ сайёҳ ташриф буюрган. Шундан беш юз минг нафарга яқини айнан Шаҳрисабз туманига келган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана