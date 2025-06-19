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Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида инновацион клиникалар очилади
Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида инновацион клиникалар очилади
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Мирзиёев: бунга қанча маблағ керак бўлса, топамиз. 19.06.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-06-19T18:00+0500
2025-06-19T18:00+0500
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TOШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Инновацион клиникалар республиканинг 14 та ҳудудида ташкил этилиши зарур. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёвнинг Шаҳрисабздаги “Оқ сарой” клиникасига ташрифи чоғида маълум қилинди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати. Ўзбекистон етакчиси кўп тармоқли кардиология маркази фаолияти билан танишди. Қайд этилишича, бугунги кунда Қашқадарёда 700 дан зиёд хусусий клиника очилган, уларда 72 та хизмат тури йўлга қўйилган. Россиялик тадбиркор билан ҳамкорликда ташкил этилган “Оқ сарой” клиникаси яқинда ишга тушди. Марказ юқори аниқликда ташхис хизмати ҳам кўрсатади. Масалан, замонавий эхокардиография ускунаси сунъий интеллект ёрдамида ишлайди. Қайд этилишича, бунақаси ҳозирча Ўзбекистонда ягона. Давлат раҳбари бундай инновацион клиникалар тиббиётда сифат ва дунёқарашни ўзгартириши, бошқаларни ҳам трансформацияга ундашини таъкидлади. Мутасаддиларга бу борада таклиф тайёрлаш, клиникаларни бирламчи бўғин ва тиббий суғурта тизими билан уйғунлаштириш бўйича кўрсатмалар берилди. Шифохонада 130 та иш ўрни яратилган. Малакали мутахассислар тайёрлаш учун шу ернинг ўзида клиник ординатура йўлга қўйилган. Қайд этилишича, нотўғри овқатланиш оқибатида қашқадарёликлар орасида юрак қон-томир хасталиклари кўп учрайди. Янги клиника ва унинг қошидаги марказ ушбу касалликларни эрта аниқлаб ташхис қўйиш ва даволашда муҳим аҳамият касб этади. Мазкур марказ томонидан мобиль диагностика машиналари йўлга қўйилган бўлиб, чекка ҳудудлардаги аҳолига УТТ, МСКТ, ЭКГ каби тиббий хизматларни кўрсатади.
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жамият, ўзбекистон, қашқадарё, тиббиёт муассаси, шавкат мирзиёев, россия
жамият, ўзбекистон, қашқадарё, тиббиёт муассаси, шавкат мирзиёев, россия

Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида инновацион клиникалар очилади

18:00 19.06.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Мирзиёев: бунга қанча маблағ керак бўлса, топамиз.
TOШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Инновацион клиникалар республиканинг 14 та ҳудудида ташкил этилиши зарур. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёвнинг Шаҳрисабздаги “Оқ сарой” клиникасига ташрифи чоғида маълум қилинди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Ўзбекистон етакчиси кўп тармоқли кардиология маркази фаолияти билан танишди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қайд этилишича, бугунги кунда Қашқадарёда 700 дан зиёд хусусий клиника очилган, уларда 72 та хизмат тури йўлга қўйилган.
Россиялик тадбиркор билан ҳамкорликда ташкил этилган “Оқ сарой” клиникаси яқинда ишга тушди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
© Пресс-служба президента Узбекистана

“Бу ерда 4 та жарроҳлик ва 6 та реанимация хоналари, 100 тадан ортиқ шифо ўринлари мавжуд. Бир вақтнинг ўзида 4 та ва кунига 25 тагача юқори технологияли кардиожарроҳлик амалиётларини ўтказиш имконияти яратилган. Бунинг учун Россия, Туркия ва Кувайтдан малакали шифокорлар ишга жалб этилган. Стентлаш, аорта коронар шунтлаш, туғма нуқсонларни бартараф этиш, эндопротезлаш каби даволар самараси юқори”, — дейилади хабарда.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Марказ юқори аниқликда ташхис хизмати ҳам кўрсатади. Масалан, замонавий эхокардиография ускунаси сунъий интеллект ёрдамида ишлайди.
Қайд этилишича, бунақаси ҳозирча Ўзбекистонда ягона.
Давлат раҳбари бундай инновацион клиникалар тиббиётда сифат ва дунёқарашни ўзгартириши, бошқаларни ҳам трансформацияга ундашини таъкидлади.
“Бу ердаги тизимни андоза қилиб олиб, 14 та ҳудудимизда шундай клиникалар ташкил этиш зарур. Бунга қанча маблағ керак бўлса, топамиз. Фақат замирида халқимиз учун кафолатланган сифатли даво бўлиши лозим. Муқобиллик, рақобат бўлмаса, сифатга интилиш бўлмайди”, — деди Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мутасаддиларга бу борада таклиф тайёрлаш, клиникаларни бирламчи бўғин ва тиббий суғурта тизими билан уйғунлаштириш бўйича кўрсатмалар берилди.
Шифохонада 130 та иш ўрни яратилган. Малакали мутахассислар тайёрлаш учун шу ернинг ўзида клиник ординатура йўлга қўйилган.
Қайд этилишича, нотўғри овқатланиш оқибатида қашқадарёликлар орасида юрак қон-томир хасталиклари кўп учрайди. Янги клиника ва унинг қошидаги марказ ушбу касалликларни эрта аниқлаб ташхис қўйиш ва даволашда муҳим аҳамият касб этади.
Мазкур марказ томонидан мобиль диагностика машиналари йўлга қўйилган бўлиб, чекка ҳудудлардаги аҳолига УТТ, МСКТ, ЭКГ каби тиббий хизматларни кўрсатади.
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