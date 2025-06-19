https://sputniknews.uz/20250619/ozbekiston-hududlar-innovatsion-klinika-50027431.html

Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида инновацион клиникалар очилади

Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида инновацион клиникалар очилади

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2025-06-19T18:00+0500

2025-06-19T18:00+0500

2025-06-19T18:00+0500

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TOШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Инновацион клиникалар республиканинг 14 та ҳудудида ташкил этилиши зарур. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёвнинг Шаҳрисабздаги “Оқ сарой” клиникасига ташрифи чоғида маълум қилинди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати. Ўзбекистон етакчиси кўп тармоқли кардиология маркази фаолияти билан танишди. Қайд этилишича, бугунги кунда Қашқадарёда 700 дан зиёд хусусий клиника очилган, уларда 72 та хизмат тури йўлга қўйилган. Россиялик тадбиркор билан ҳамкорликда ташкил этилган “Оқ сарой” клиникаси яқинда ишга тушди. Марказ юқори аниқликда ташхис хизмати ҳам кўрсатади. Масалан, замонавий эхокардиография ускунаси сунъий интеллект ёрдамида ишлайди. Қайд этилишича, бунақаси ҳозирча Ўзбекистонда ягона. Давлат раҳбари бундай инновацион клиникалар тиббиётда сифат ва дунёқарашни ўзгартириши, бошқаларни ҳам трансформацияга ундашини таъкидлади. Мутасаддиларга бу борада таклиф тайёрлаш, клиникаларни бирламчи бўғин ва тиббий суғурта тизими билан уйғунлаштириш бўйича кўрсатмалар берилди. Шифохонада 130 та иш ўрни яратилган. Малакали мутахассислар тайёрлаш учун шу ернинг ўзида клиник ординатура йўлга қўйилган. Қайд этилишича, нотўғри овқатланиш оқибатида қашқадарёликлар орасида юрак қон-томир хасталиклари кўп учрайди. Янги клиника ва унинг қошидаги марказ ушбу касалликларни эрта аниқлаб ташхис қўйиш ва даволашда муҳим аҳамият касб этади. Мазкур марказ томонидан мобиль диагностика машиналари йўлга қўйилган бўлиб, чекка ҳудудлардаги аҳолига УТТ, МСКТ, ЭКГ каби тиббий хизматларни кўрсатади.

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жамият, ўзбекистон, қашқадарё, тиббиёт муассаси, шавкат мирзиёев, россия