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Украина вазият ўзгарганини тушуниши ва ҳақиқатни қабул қилиши керак — Песков
Украина вазият ўзгарганини тушуниши ва ҳақиқатни қабул қилиши керак — Песков
Sputnik Ўзбекистон
Кремль вакили ҳалок бўлган ҳарбийларнинг жасадлари алмашинувига изоҳ берди. 19.06.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-06-19T15:00+0500
2025-06-19T15:00+0500
2025-06-19T15:00+0500
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ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида Украинадаги можаро ҳақида бир қатор баёнотлар берди ва Киевни бугунги воқеликни қабул қилишга чақирди, деб ёзмоқда РИА Новости.Кремль вакили ҳалок бўлган ҳарбийларнинг жасадлари алмашинувига изоҳ берди.Песковнинг сўзларига кўра, Владимир Путин Дональд Трампнинг можарони ҳал қилишда ёрдам беришга тайёрлигини юқори баҳолайди. Оқ уй раҳбари тафсилотларга кириб борар экан, бу шунчаки тўқнашув эмаслигини тушунади, гап асл сабаблар ҳақида гапирмоқда.ПХИФ-2025: Путин жаҳон ахборот агентликлари саволларига жавоб берди — видеоУ, шунингдек, Путин, Трамп ва Зеленскийнинг учрашуви узоқ тайёргарлик натижаси бўлиши кераклигини айтди.Эслатиб ўтамиз, Петербург халқаро иқтисодий форуми 18-21 июнь кунлари бўлиб ўтмоқда. Форумнинг бу йилги мавзуси - "Умумий қадриятлар - кўп қутбли дунёда ўсиш асоси".
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, санкт-петербург, петербург халқаро иқтисодий форуми, дмитрий песков
дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, санкт-петербург, петербург халқаро иқтисодий форуми, дмитрий песков
Украина вазият ўзгарганини тушуниши ва ҳақиқатни қабул қилиши керак — Песков
Кремль вакили ҳалок бўлган ҳарбийларнинг жасадлари алмашинувига изоҳ берди.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида Украинадаги можаро ҳақида бир қатор баёнотлар берди ва Киевни бугунги воқеликни қабул қилишга чақирди, деб ёзмоқда РИА Новости.
"Уч йил олдин бу можарони томонларнинг Истанбулда расмийлаштирган ва тасдиқлаган келишувлари асосида тугатиш имконияти бор эди. Ўшандан бери Украина учун вазият сезиларли даражада ёмонлашди. Россия Украина билан музокараларнинг учинчи босқичига чиқишга умид қилмоқда. Киев билан гуманитар келишувлар янада жиддийроқ қарорлар қабул қилиш имконини беради”, — деди Песков.
Кремль вакили ҳалок бўлган ҳарбийларнинг жасадлари алмашинувига изоҳ берди.
"Кўп сонли - юзлаб ёш ва оғир касал ва ярадор йигитларимиз Украинадан қайтиб келишди. Бу натижа эмасми? Бу жуда муҳим натижа - ёш йигитларимиз қайтиш имкониятига эга бўлди”, — дея қайд этди у.
Песковнинг сўзларига кўра, Владимир Путин Дональд Трампнинг можарони ҳал қилишда ёрдам беришга тайёрлигини юқори баҳолайди. Оқ уй раҳбари тафсилотларга кириб борар экан, бу шунчаки тўқнашув эмаслигини тушунади, гап асл сабаблар ҳақида гапирмоқда.
У, шунингдек, Путин, Трамп ва Зеленскийнинг учрашуви узоқ тайёргарлик натижаси бўлиши кераклигини айтди.
Эслатиб ўтамиз, Петербург халқаро иқтисодий форуми 18-21 июнь кунлари бўлиб ўтмоқда. Форумнинг бу йилги мавзуси - "Умумий қадриятлар - кўп қутбли дунёда ўсиш асоси".