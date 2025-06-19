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ПХИФ-2025: Путин жаҳон ахборот агентликлари саволларига жавоб берди — видео
ПХИФ-2025: Путин жаҳон ахборот агентликлари саволларига жавоб берди — видео
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Россия президенти Владимир Путиннинг Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида халқаро ахборот агентликлари раҳбарлари билан учрашуви бўлиб ўтмоқда.
2025-06-19T09:23+0500
2025-06-19T09:23+0500
2025-06-19T10:26+0500
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ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида халқаро ахборот агентликлари раҳбарлари билан учрашуви бўлиб ўтди.Суҳбат "савол-жавоб" шаклида бўлиб ўтмоқда ва Россия ички ва ташқи сиёсатининг долзарб жиҳатлари, шунингдек, дунёдаги асосий воқеаларга бағишланди.Россия президентининг халқаро ишлар бўйича ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг таъкидлашича, ушбу учрашувлар анъанавий равишда халқаро ахборот маконида катта қизиқиш ва кенг акс-садо уйғотмоқда.Ўтган йили бундай учрашувда "Рейтер", "Киодо", AP, DPA, EFE, AFP, шунингдек Ўзбекистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Эрон ахборот агентликлари вакиллари ва бошқа жаҳон оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этган эди.
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россия президенти владимир путин санкт-петербург халқаро иқтисодий форуми
россия президенти владимир путин санкт-петербург халқаро иқтисодий форуми
ПХИФ-2025: Путин жаҳон ахборот агентликлари саволларига жавоб берди — видео
09:23 19.06.2025 (янгиланди: 10:26 19.06.2025)
Путин ПХИФ доирасида жаҳон ахборот агентликлари раҳбарларининг саволларига жавоб берди.
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида халқаро ахборот агентликлари раҳбарлари билан учрашуви бўлиб ўтди.
Суҳбат "савол-жавоб" шаклида бўлиб ўтмоқда ва Россия ички ва ташқи сиёсатининг долзарб жиҳатлари, шунингдек, дунёдаги асосий воқеаларга бағишланди.
Россия президентининг халқаро ишлар бўйича ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг таъкидлашича, ушбу учрашувлар анъанавий равишда халқаро ахборот маконида катта қизиқиш ва кенг акс-садо уйғотмоқда.
Ўтган йили бундай учрашувда "Рейтер", "Киодо", AP, DPA, EFE, AFP, шунингдек Ўзбекистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Эрон ахборот агентликлари вакиллари ва бошқа жаҳон оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этган эди.