https://sputniknews.uz/20250514/ozbekiston-prezident-gazprom-neft-kompaniya-rais-49341016.html
Ўзбекистон етакчиси "Газпром нефть" компанияси бошқаруви раисини қабул қилди
Ўзбекистон етакчиси "Газпром нефть" компанияси бошқаруви раисини қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Россия билан нефть-газ соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиради. 14.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-14T09:42+0500
2025-05-14T09:42+0500
2025-05-14T10:31+0500
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ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россиянинг "Газпром нефть" компанияси бошқаруви раиси Александр Дюковни қабул қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Қайд этилишича, Александр Дюков "Ўзбекистон нефть ва гази" халқаро форуми доирасида Тошкентда бўлиб турибди.Энергетика ҳафталиги 3,4 мингдан ортиқ иштирокчини бирлаштирдиНефть маҳсулотларини етказиб бериш, қазиб олиниши қийин бўлган конларни ўзлаштириш ва соҳани рақамлаштириш борасидаги шерикликни ривожлантириш имкониятлари кўриб чиқилди.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон энергетика ҳафталиги 13-15 май кунлари бўлиб ўтади. У бир қатор йирик тадбирларни ўз ичига олган. Кўргазмада 34 та давлат, жумладан, Россия ва Ўзбекистондан 465 та компания иштирок этмоқда. Россиядан 28 та компания, жумладан, “Росатом”, “Газпром”, “Северосталь”, “Татнефть” ва бошқалар иштирок этмоқда.Бошқирдистон Республикасининг коллектив стендида 6 та компания хизматлари намойиш этилмоқда. Шунингдек, Пермь ўлкаси, Карелия ва Москва вилоятининг жамоавий стендлари ҳам бор.Ўзбекистонни 27 та ишлаб чиқарувчи ва 10 ихтисослашган корхона иштирокида нефть-газ компанияси стенди намойиш этмоқда. Дастур кўргазмалар, форумлар, панел ва техник сессияларни ўз ичига олади. Асосий эътибор барқарор ривожланиш, яшил энергия ва саноатни модернизация қилиш масалаларига қаратилган.Ўзбекистонда қанча кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилди?Бухородаги коллеж "Газпром нефть" Коллежлар лигаси аъзоси бўлди
https://sputniknews.uz/20250513/ozbekiston-kichik-aes-reaktor-uskuna-rosatom-49337922.html
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сиёсат, ўзбекистон, россия, шавкат мирзиёев, газ
сиёсат, ўзбекистон, россия, шавкат мирзиёев, газ
Ўзбекистон етакчиси "Газпром нефть" компанияси бошқаруви раисини қабул қилди
09:42 14.05.2025 (янгиланди: 10:31 14.05.2025)
Ўзбекистон Россия билан нефть-газ соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиради.
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россиянинг "Газпром нефть" компанияси бошқаруви раиси Александр Дюковни қабул қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Қайд этилишича, Александр Дюков "Ўзбекистон нефть ва гази" халқаро форуми доирасида Тошкентда бўлиб турибди.
"Учрашувда Россиянинг ёқилғи-энергетика соҳасидаги етакчи компанияси билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди", — дейилади хабарда.
Нефть маҳсулотларини етказиб бериш, қазиб олиниши қийин бўлган конларни ўзлаштириш ва соҳани рақамлаштириш борасидаги шерикликни ривожлантириш имкониятлари кўриб чиқилди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон энергетика ҳафталиги 13-15 май кунлари бўлиб ўтади. У бир қатор йирик тадбирларни ўз ичига олган. Кўргазмада 34 та давлат, жумладан, Россия ва Ўзбекистондан 465 та компания иштирок этмоқда. Россиядан 28 та компания, жумладан, “Росатом”, “Газпром”, “Северосталь”, “Татнефть” ва бошқалар иштирок этмоқда.
Бошқирдистон Республикасининг коллектив стендида 6 та компания хизматлари намойиш этилмоқда. Шунингдек, Пермь ўлкаси, Карелия ва Москва вилоятининг жамоавий стендлари ҳам бор.
Ўзбекистонни 27 та ишлаб чиқарувчи ва 10 ихтисослашган корхона иштирокида нефть-газ компанияси стенди намойиш этмоқда. Дастур кўргазмалар, форумлар, панел ва техник сессияларни ўз ичига олади. Асосий эътибор барқарор ривожланиш, яшил энергия ва саноатни модернизация қилиш масалаларига қаратилган.