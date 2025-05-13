https://sputniknews.uz/20250513/rossiya-muzokara-tayyorgarliik-peskov-49337033.html
Россия музокараларга тайёргарликни давом эттирмоқда — Песков
Россия музокараларга тайёргарликни давом эттирмоқда — Песков
Sputnik Ўзбекистон
Кремль Украина билан музокараларга тайёргарлик ҳақида маълумот берди. 13.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-13T17:10+0500
2025-05-13T17:10+0500
2025-05-13T17:10+0500
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ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Россия 15 май куни Истанбулда бўлиб ўтиши режалаштирилган музокараларга тайёргарликни давом эттирмоқда, деди Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков.У, шунингдек, Истанбулдаги музокараларда Россия томонидан ким вакиллик қилади деган саволга “президент зарур деб ҳисоблаган заҳоти биз буни эълон қиламиз”, деб айтди.Эслатиб ўтамиз, 11 майдан 12 майга ўтар кечаси Путин Россия ва хорижий ОАВ вакиллари билан суҳбатда Киевга 15 май куни Истанбулда ҳеч қандай шартларсиз тўғридан-тўғри музокараларни давом эттиришни таклиф қилди. Россия давлат раҳбари Украина томонидан амал қиладиган ҳақиқий ўт очишни тўхтатиш келишувига эришишни истисно қилмаслигини айтди.Якшанба куни кечқурун, АҚШ президенти Дональд Трамп уни бунга рози бўлишга чақирганидан сўнг, Зеленский Х ижтимоий тармоғида Россия президентини пайшанба куни Туркияда кутишини ёзди, гарчи у илгари узоқ муддатли ўт очишни тўхтатиш келишуви ўрнатилгунга қадар бундай қадамни қўйишдан қатъиян бош тортган эди.Шу билан бирга, Туркия президенти маъмуриятининг РИА Новостига маълум қилишича, Киев режими раҳбарининг 15 май куни республикага ташрифи режалари ҳақида маълумот йўқ.
https://sputniknews.uz/20250510/putin-ukrainadagi-mojaro-49298757.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, музокаралар, туркия, дмитрий песков
дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, музокаралар, туркия, дмитрий песков
Россия музокараларга тайёргарликни давом эттирмоқда — Песков
Кремль Украина билан музокараларга тайёргарлик ҳақида маълумот берди.
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Россия 15 май куни Истанбулда бўлиб ўтиши режалаштирилган музокараларга тайёргарликни давом эттирмоқда, деди Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков.
“Россия томони пайшанба куни бўлиб ўтиши режалаштирилган музокараларга тайёргарликни давом эттирмоқда”, — деди Песков журналистларга.
У, шунингдек, Истанбулдаги музокараларда Россия томонидан ким вакиллик қилади деган саволга “президент зарур деб ҳисоблаган заҳоти биз буни эълон қиламиз”, деб айтди.
Эслатиб ўтамиз, 11 майдан 12 майга ўтар кечаси Путин Россия ва хорижий ОАВ вакиллари билан суҳбатда Киевга 15 май куни Истанбулда ҳеч қандай шартларсиз тўғридан-тўғри музокараларни давом эттиришни таклиф қилди.
Россия давлат раҳбари Украина томонидан амал қиладиган ҳақиқий ўт очишни тўхтатиш келишувига эришишни истисно қилмаслигини айтди.
Якшанба куни кечқурун, АҚШ президенти Дональд Трамп
уни бунга рози бўлишга чақирганидан сўнг, Зеленский Х ижтимоий тармоғида Россия президентини пайшанба куни Туркияда кутишини ёзди,
гарчи у илгари узоқ муддатли ўт очишни тўхтатиш келишуви ўрнатилгунга қадар бундай қадамни қўйишдан қатъиян бош тортган эди.
Шу билан бирга, Туркия президенти маъмуриятининг РИА Новостига маълум қилишича, Киев режими раҳбарининг 15 май куни республикага ташрифи режалари ҳақида маълумот йўқ.