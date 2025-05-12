https://sputniknews.uz/20250512/zelenskiy-putin-turkiya-kutish-49318921.html
Зеленский Путинни Туркияда кутишини айтди
Зеленский Путинни Туркияда кутишини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Туркия президенти маъмуриятининг РИА Новостига маълум қилишича, Владимир Зеленскийнинг 15 май куни Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича музокаралар ўтказиш учун республикага ташриф буюриши режалари ҳақида маълумот йўқ.
2025-05-12T10:19+0500
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2025-05-12T10:47+0500
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TOШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Владимир Зеленский пайшанба куни Россия президенти Владимир Путинни Туркияда кутишини айтди. Бу ҳақда у Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости. Туркия президенти маъмуриятининг РИА Новостига маълум қилишича, Владимир Зеленскийнинг 15 май куни Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича музокаралар ўтказиш учун республикага ташриф буюриши режалари ҳақида маълумот йўқ. Якшанба куни Россия президенти Владимир Путин ОАВга қилган мурожаати чоғида Украинага 15 май куни Истанбулда ҳеч қандай шартларсиз тўғридан-тўғри музокараларни давом эттиришни таклиф қилди. Россия раҳбари Киев режими томонидан амал қиладиган ҳақиқий сулҳга эришишни истисно қилмаслигини таъкидлади. Шу куни АҚШ президенти Дональд Трамп эса Киев ҳукуматини Россия президенти Владимир Путиннинг Туркиядаги музокаралар таклифига “дарҳол” рози бўлишга чақирди. У, шунингдек, Россия президенти Владимир Путиннинг Украина билан тўғридан-тўғри музокаралар таклифи Москва ва Киев учун буюк кунни белгилаб бериши мумкинлигини айтди.
https://sputniknews.uz/20250511/vladimir-putin-kiev-muzokaralar-taklif-49307982.html
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туркия президенти маъмурияти владимир зеленский владимир путин
туркия президенти маъмурияти владимир зеленский владимир путин
Зеленский Путинни Туркияда кутишини айтди
10:19 12.05.2025 (янгиланди: 10:47 12.05.2025)
Зеленский Путинни 15 май куни Туркияда кутишини маълум қилди.
TOШКЕНТ, 12 май — Sputnik.
Владимир Зеленский пайшанба куни Россия президенти Владимир Путинни Туркияда кутишини айтди. Бу ҳақда у Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Путинни пайшанба куни Туркияда кутаман”, — деб ёзди Зеленский.
Туркия президенти маъмуриятининг РИА Новостига
маълум қилишича, Владимир Зеленскийнинг 15 май куни Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича музокаралар ўтказиш учун республикага ташриф буюриши режалари ҳақида маълумот йўқ.
Якшанба куни Россия президенти Владимир Путин ОАВга қилган мурожаати чоғида Украинага 15 май куни Истанбулда ҳеч қандай шартларсиз тўғридан-тўғри музокараларни давом эттиришни таклиф қилди. Россия раҳбари Киев режими томонидан амал қиладиган ҳақиқий сулҳга эришишни истисно қилмаслигини таъкидлади.
Шу куни АҚШ президенти Дональд Трамп эса Киев ҳукуматини Россия президенти Владимир Путиннинг Туркиядаги музокаралар таклифига “дарҳол” рози бўлишга чақирди. У, шунингдек, Россия президенти Владимир Путиннинг Украина билан тўғридан-тўғри музокаралар таклифи Москва ва Киев учун буюк кунни белгилаб бериши мумкинлигини айтди.