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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250510/putin-ukrainadagi-mojaro-49298757.html
Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш учун ҳамма нарса қилмоқда — Песков
Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш учун ҳамма нарса қилмоқда — Песков
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш учун барча имкониятларни ишга солмоқда, бироқ Киев музокаралардан қочишга ҳаракат қилмоқда, деди Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков Американинг ABC News телеканалига берган интервьюсида.
2025-05-10T16:25+0500
2025-05-10T16:32+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
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TOШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш учун барча имкониятларни ишга солмоқда, бироқ Киев музокаралардан қочишга ҳаракат қилмоқда, деди Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков Американинг ABC News телеканалига берган интервьюсида.Кремль вакили Украина музокараларни бошлашдан қочишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20250504/ukraina-yarashish-muqarrar-putin-49191331.html
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путин украина песков
путин украина песков

Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш учун ҳамма нарса қилмоқда — Песков

16:25 10.05.2025 (янгиланди: 16:32 10.05.2025)
© Sputnik / Сергей ГунеевЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.05.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Песков Украина музокараларни бошлашдан қочишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади.
TOШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш учун барча имкониятларни ишга солмоқда, бироқ Киев музокаралардан қочишга ҳаракат қилмоқда, деди Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков Американинг ABC News телеканалига берган интервьюсида.
“Президент Путин муаммони ҳал қилиш, тинч ва дипломатик йўл билан келишувга эришиш учун қўлидан келган барча ишни қилмоқда, бироқ тинч ва дипломатик воситаларсиз биз ҳарбий операцияни давом эттиришга мажбурмиз”, — деди у.
Кремль вакили Украина музокараларни бошлашдан қочишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади.
Президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.05.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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4 Май, 14:22
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