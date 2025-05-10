https://sputniknews.uz/20250510/putin-ukrainadagi-mojaro-49298757.html
Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш учун ҳамма нарса қилмоқда — Песков
Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш учун ҳамма нарса қилмоқда — Песков
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш учун барча имкониятларни ишга солмоқда, бироқ Киев музокаралардан қочишга ҳаракат қилмоқда, деди Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков Американинг ABC News телеканалига берган интервьюсида.
2025-05-10T16:25+0500
2025-05-10T16:25+0500
2025-05-10T16:32+0500
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TOШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш учун барча имкониятларни ишга солмоқда, бироқ Киев музокаралардан қочишга ҳаракат қилмоқда, деди Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков Американинг ABC News телеканалига берган интервьюсида.Кремль вакили Украина музокараларни бошлашдан қочишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20250504/ukraina-yarashish-muqarrar-putin-49191331.html
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Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш учун ҳамма нарса қилмоқда — Песков
16:25 10.05.2025 (янгиланди: 16:32 10.05.2025)
Песков Украина музокараларни бошлашдан қочишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади.
TOШКЕНТ, 10 май — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можарони ҳал қилиш учун барча имкониятларни ишга солмоқда, бироқ Киев музокаралардан қочишга ҳаракат қилмоқда, деди
Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков Американинг ABC News телеканалига берган интервьюсида.
“Президент Путин муаммони ҳал қилиш, тинч ва дипломатик йўл билан келишувга эришиш учун қўлидан келган барча ишни қилмоқда, бироқ тинч ва дипломатик воситаларсиз биз ҳарбий операцияни давом эттиришга мажбурмиз”, — деди у.
Кремль вакили Украина музокараларни бошлашдан қочишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади.