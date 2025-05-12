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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250512/rossiya-qoshin-dxr-kotlyarovka-ozod-49325818.html
Россия қўшинлари ДХРда Котляровкани озод қилди
Россия қўшинлари ДХРда Котляровкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Донбассдаги Котляровка қишлоғини ўз назоратига олди, деб хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги. Қайд этилишича, “Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг ҳал қилувчи ҳаракатлари Донецк халқ республикасидаги Котляровка аҳоли пунктини озод қилди.
2025-05-12T21:28+0500
2025-05-12T21:28+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Россия қўшинлари Донбассдаги Котляровка қишлоғини ўз назоратига олди, деб хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги.Қайд этилишича, “Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг ҳал қилувчи ҳаракатлари Донецк халқ республикасидаги Котляровка аҳоли пунктини озод қилди.Бундан ташқари, россиялик жангчилар Русина Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка ва Алексеевка ҳудудларида Украина армиясининг бешта механизациялашган, иккита ҳужум бригадаси, денгиз пиёдалари бригадаси ва Украина Миллий гвардиясининг иккита бригадасини мағлуб этишди.Украина Қуролли кучлари бир кун ичида гуруҳнинг жавобгарлик ҳудудида қуйидагиларни йўқотди:
https://sputniknews.uz/20250506/rossiya-qoshin-donbass-lisovka-ozod-49229234.html
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россия донбасс озод махсус ҳарбий операция
россия донбасс озод махсус ҳарбий операция

Россия қўшинлари ДХРда Котляровкани озод қилди

21:28 12.05.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Медиабанкка ўтишРазминирование на территории Запорожской области
Разминирование на территории Запорожской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.05.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Россия Мудофаа вазирлиги: Россия қўшинлари Котляровка аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Россия қўшинлари Донбассдаги Котляровка қишлоғини ўз назоратига олди, деб хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги.
Қайд этилишича, “Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг ҳал қилувчи ҳаракатлари Донецк халқ республикасидаги Котляровка аҳоли пунктини озод қилди.
Бундан ташқари, россиялик жангчилар Русина Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка ва Алексеевка ҳудудларида Украина армиясининг бешта механизациялашган, иккита ҳужум бригадаси, денгиз пиёдалари бригадаси ва Украина Миллий гвардиясининг иккита бригадасини мағлуб этишди.
Украина Қуролли кучлари бир кун ичида гуруҳнинг жавобгарлик ҳудудида қуйидагиларни йўқотди:
440 нафардан ортиқ аскар;
учта жанговар зирҳли транспорт воситалари;
14 автомобиль;
2 та артиллерия қуроли.
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.05.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Донбассдаги Лисовкани озод қилди
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