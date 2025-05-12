https://sputniknews.uz/20250512/rossiya-qoshin-dxr-kotlyarovka-ozod-49325818.html
Россия қўшинлари ДХРда Котляровкани озод қилди
Россия қўшинлари ДХРда Котляровкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Донбассдаги Котляровка қишлоғини ўз назоратига олди, деб хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги. Қайд этилишича, “Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг ҳал қилувчи ҳаракатлари Донецк халқ республикасидаги Котляровка аҳоли пунктини озод қилди.
2025-05-12T21:28+0500
2025-05-12T21:28+0500
2025-05-12T21:28+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Россия қўшинлари Донбассдаги Котляровка қишлоғини ўз назоратига олди, деб хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги.Қайд этилишича, “Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг ҳал қилувчи ҳаракатлари Донецк халқ республикасидаги Котляровка аҳоли пунктини озод қилди.Бундан ташқари, россиялик жангчилар Русина Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка ва Алексеевка ҳудудларида Украина армиясининг бешта механизациялашган, иккита ҳужум бригадаси, денгиз пиёдалари бригадаси ва Украина Миллий гвардиясининг иккита бригадасини мағлуб этишди.Украина Қуролли кучлари бир кун ичида гуруҳнинг жавобгарлик ҳудудида қуйидагиларни йўқотди:
https://sputniknews.uz/20250506/rossiya-qoshin-donbass-lisovka-ozod-49229234.html
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россия донбасс озод махсус ҳарбий операция
россия донбасс озод махсус ҳарбий операция
Россия қўшинлари ДХРда Котляровкани озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги: Россия қўшинлари Котляровка аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik.
Россия қўшинлари Донбассдаги Котляровка қишлоғини ўз назоратига олди, деб хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги.
Қайд этилишича, “Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг ҳал қилувчи ҳаракатлари Донецк халқ республикасидаги Котляровка аҳоли пунктини озод қилди.
Бундан ташқари, россиялик жангчилар Русина Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка ва Алексеевка ҳудудларида Украина армиясининг бешта механизациялашган, иккита ҳужум бригадаси, денгиз пиёдалари бригадаси ва Украина Миллий гвардиясининг иккита бригадасини мағлуб этишди.
Украина Қуролли кучлари бир кун ичида гуруҳнинг жавобгарлик ҳудудида қуйидагиларни йўқотди:
440 нафардан ортиқ аскар;
учта жанговар зирҳли транспорт воситалари;