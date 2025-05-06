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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250506/rossiya-qoshin-donbass-lisovka-ozod-49229234.html
Россия қўшинлари Донбассдаги Лисовкани озод қилди
Россия қўшинлари Донбассдаги Лисовкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Лисовка аҳоли пункти озод қилинди. 06.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-06T17:12+0500
2025-05-06T17:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Россиянинг "Марказ" гуруҳи ДХРдаги Лисовка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда мамлакат Мудофаа вазирлиги хабар берди.Қайд этилишича, “Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Лисовка аҳоли пункти озод қилинди.Бундан ташқари, Украина Қуролли кучларининг учта механизациялашган ва иккита ҳужум бригадаси, Донецк Халқ Республикасининг Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка ва Алексеевка ҳудудларида пиёдалар бригадалари ва Миллий гвардия бригадалари мағлубиятга учратилди.Душман 425 нафардан ортиқ аскари, бир танки, бешта зирҳли жанговар машинаси, 11 та техникаси ва учта дала артиллериясини, жумладан, Британияда ишлаб чиқарилган "155 мм Braveheart" ва Францияда ишлаб чиқарилган 155 мм "Caesar" ўзиюрар қуролини йўқотди.
https://sputniknews.uz/20250424/rus-qoshin-dxr-bogdanovka-ozod-49034507.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазирлиги, донбасс, донецк халқ республикаси (дхр), украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазирлиги, донбасс, донецк халқ республикаси (дхр), украина

Россия қўшинлари Донбассдаги Лисовкани озод қилди

17:12 06.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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“Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Лисовка аҳоли пункти озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Россиянинг "Марказ" гуруҳи ДХРдаги Лисовка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда мамлакат Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Қайд этилишича, “Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Лисовка аҳоли пункти озод қилинди.
Бундан ташқари, Украина Қуролли кучларининг учта механизациялашган ва иккита ҳужум бригадаси, Донецк Халқ Республикасининг Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка ва Алексеевка ҳудудларида пиёдалар бригадалари ва Миллий гвардия бригадалари мағлубиятга учратилди.
Душман 425 нафардан ортиқ аскари, бир танки, бешта зирҳли жанговар машинаси, 11 та техникаси ва учта дала артиллериясини, жумладан, Британияда ишлаб чиқарилган "155 мм Braveheart" ва Францияда ишлаб чиқарилган 155 мм "Caesar" ўзиюрар қуролини йўқотди.
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.04.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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