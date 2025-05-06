https://sputniknews.uz/20250506/rossiya-qoshin-donbass-lisovka-ozod-49229234.html
Россия қўшинлари Донбассдаги Лисовкани озод қилди
Россия қўшинлари Донбассдаги Лисовкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Лисовка аҳоли пункти озод қилинди. 06.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-06T17:12+0500
2025-05-06T17:12+0500
2025-05-06T17:12+0500
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ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Россиянинг "Марказ" гуруҳи ДХРдаги Лисовка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда мамлакат Мудофаа вазирлиги хабар берди.Қайд этилишича, “Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Лисовка аҳоли пункти озод қилинди.Бундан ташқари, Украина Қуролли кучларининг учта механизациялашган ва иккита ҳужум бригадаси, Донецк Халқ Республикасининг Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка ва Алексеевка ҳудудларида пиёдалар бригадалари ва Миллий гвардия бригадалари мағлубиятга учратилди.Душман 425 нафардан ортиқ аскари, бир танки, бешта зирҳли жанговар машинаси, 11 та техникаси ва учта дала артиллериясини, жумладан, Британияда ишлаб чиқарилган "155 мм Braveheart" ва Францияда ишлаб чиқарилган 155 мм "Caesar" ўзиюрар қуролини йўқотди.
https://sputniknews.uz/20250424/rus-qoshin-dxr-bogdanovka-ozod-49034507.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазирлиги, донбасс, донецк халқ республикаси (дхр), украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазирлиги, донбасс, донецк халқ республикаси (дхр), украина
Россия қўшинлари Донбассдаги Лисовкани озод қилди
“Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Лисовка аҳоли пункти озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik.
Россиянинг "Марказ" гуруҳи ДХРдаги Лисовка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда мамлакат Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Қайд этилишича, “Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Лисовка аҳоли пункти озод қилинди.
Бундан ташқари, Украина Қуролли кучларининг учта механизациялашган ва иккита ҳужум бригадаси, Донецк Халқ Республикасининг Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка ва Алексеевка ҳудудларида пиёдалар бригадалари ва Миллий гвардия бригадалари мағлубиятга учратилди.
Душман 425 нафардан ортиқ аскари, бир танки, бешта зирҳли жанговар машинаси, 11 та техникаси ва учта дала артиллериясини, жумладан, Британияда ишлаб чиқарилган "155 мм Braveheart" ва Францияда ишлаб чиқарилган 155 мм "Caesar" ўзиюрар қуролини йўқотди.