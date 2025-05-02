“Ушбу маскан бутун халқимизга муборак бўлсин” — Хоразмда “Арда Хива” туризм маркази очилди
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев ўз нутқида вилоятнинг буюк ўтмиши ва бугунги туризм салоҳияти ҳақида сўзлади.
TOШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Хива шаҳрида “Арда Хива” халқаро туризм марказининг тантанали очилиш маросими бўлди. Шавкат Мирзиёев маросимда иштирок этди, деб хабар бермоқда президент матбуот хизмати.
Мирзиёев ўз нутқида вилоятнинг буюк ўтмиши ва бугунги туризм салоҳияти ҳақида сўзлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
В городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Хоразм дунё цивилизацияси ва маданиятига бебаҳо ҳисса қўшган Шарқ гавҳаридир. Бу кўҳна юрт жаҳонга донғи кетган не-не олиму фозиллар, саркарда ва султонлар, азиз авлиёлар, бетакрор шоир ва ҳофизлар ватанидир”, – дея таъкидлади давлат раҳбари.
Бу ердаги муҳташам тарихий обидалар бебаҳо бойлик экани қайд этилди.
“Арда Хива” халқаро туристик масканида 17 та меҳмонхона ва меҳмон уйлари, 9 та ресторан, очиқ ва ёпиқ аквапарклар, 3 минг ўринли амфитеатр, 5 та кино ва концерт зали, кўргазмалар павильони, 70 та дўкон, 300 та савдо растаси, 11 та ҳунармандлар уйи, Шарқ бозори ва заргарлик маркази, фавворалар, соҳил бўйи йўлаги бор.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
В городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бундай ишлар ҳисобидан вилоятга туристлар оқими қўшимча равишда 1 миллион нафарга ошади, хизматлар 1,2 триллион сўмга кўпаяди, камида 2 мингта иш ўрни яратилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
В городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Ишончим комил, “Арда Хива” Хоразмдаги туризм ривожида янги саҳифа очади, вилоятнинг иккинчи “ташриф қоғози”га айланади. Ушбу бетакрор маскан Хоразмга, бутун халқимизга муборак бўлсин”, – деди президент.
Таъкидланишича, шунингдек, энди Хива туманидан 2 минг 400 гектар ер Хива шаҳрига ўтказилиб, у жойда “Саҳро юлдузи” туристик мажмуаси бунёд этилади. Унда меҳмонхоналар, кўнгилочар марказлар, гастрономик ва савдо кўчалари, музейлар, экоуйлар, ёзги лагерь, экстремал туризм жойлари бўлади.
Шунингдек, Тупроққалъада чўл ҳудудидаги 5 минг гектар ерда сафари ва ов туризми ривожлантирилади. Урганч шаҳри, Шовот, Қўшкўпир, Хива ва Ҳазораспдан оқиб ўтадиган Ғазовот, Полвон, Шовот каналлари бўйларида 50 миллион долларлик 80 та хизмат кўрсатиш, савдо-кўнгилочар объектлари ишга туширилади. Боғот, Гурлан, Янгибозор ва Урганч туманида туризм қишлоқлари ташкил этилади.
Маъмун академияси биноси олдидаги 2 гектар боғ “Буюк алломалар” номли очиқ осмон остидаги “смарт” музейга айлантирилади. Шу асосда Хоразмда камол топган ўнлаб мумтоз аждодларнинг ибратли ҳаёт йўли, бой ижодий мероси интерактив усулда бир нечта хорижий тилларда сайёҳларга тақдим этилади.
Президент маросимда қатнашган хорижлик меҳмонларни ҳам қутлаб, ҳамкор элларга ҳурмат ва эзгу тилакларини билдирди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
В городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Бугун дунёдаги мураккаб вазиятга қарамасдан, Ўзбекистон ўз йўлидан дадил бормоқда. Халқимиз тинчлик ва фаровонлик, дўстлик ва ҳамкорлик, бунёдкорлик руҳи билан яшамоқда. Бизнинг ҳар бир мақсад-режамиз, ҳар бир ислоҳотимиз одамларимиз ҳаётини яхшилашга, уларни рози қилишга қаратилган ва бу ишларимиз, иншооллоҳ, бардавом бўлгай. Аминманки, сиз, азизлар билан фидокорона меҳнат қилиб, Хоразм ва Қорақалпоғистонни дунёдаги энг гўзал ва обод, илм-фан ва инновациялар, маданият ва санъат янада ривожланган заминга айлантирамиз”, – деди Шавкат Мирзиёев.
Маросим катта концерт намойиши билан якунланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
В городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
В городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана