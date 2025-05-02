https://sputniknews.uz/20250502/xorazm-arda-xiva-turizm-markazi-49136643.html

“Ушбу маскан бутун халқимизга муборак бўлсин” — Хоразмда “Арда Хива” туризм маркази очилди

“Ушбу маскан бутун халқимизга муборак бўлсин” — Хоразмда “Арда Хива” туризм маркази очилди

Sputnik Ўзбекистон

“Арда Хива” халқаро туристик масканида 17 та меҳмонхона ва меҳмон уйлари, 9 та ресторан, очиқ ва ёпиқ аквапарклар, 3 минг ўринли амфитеатр, 5 та кино ва концерт зали, кўргазмалар павильони, 70 та дўкон, 300 та савдо растаси, 11 та ҳунармандлар уйи, Шарқ бозори ва заргарлик маркази, фавворалар, соҳил бўйи йўлаги бор.

2025-05-02T09:57+0500

2025-05-02T09:57+0500

2025-05-02T09:57+0500

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хоразм

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туризм

туристлар

концерт

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TOШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Хива шаҳрида “Арда Хива” халқаро туризм марказининг тантанали очилиш маросими бўлди. Шавкат Мирзиёев маросимда иштирок этди, деб хабар бермоқда президент матбуот хизмати.Мирзиёев ўз нутқида вилоятнинг буюк ўтмиши ва бугунги туризм салоҳияти ҳақида сўзлади.Бу ердаги муҳташам тарихий обидалар бебаҳо бойлик экани қайд этилди.Бундай ишлар ҳисобидан вилоятга туристлар оқими қўшимча равишда 1 миллион нафарга ошади, хизматлар 1,2 триллион сўмга кўпаяди, камида 2 мингта иш ўрни яратилади.Президент маросимда қатнашган хорижлик меҳмонларни ҳам қутлаб, ҳамкор элларга ҳурмат ва эзгу тилакларини билдирди.Маросим катта концерт намойиши билан якунланди.

https://sputniknews.uz/20250501/shavkat-mirziyoev-xorazm-tashrif-49131774.html

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хоразм “арда хива” туризм маркази