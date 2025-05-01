Шавкат Мирзиёев Хоразмда қайси обьектларни кўздан кечирди?
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон етакчиси Хоразмда иқтисодиётнинг турли тармоқларида амалга оширилаётган лойиҳаларни кўздан кечирди.
ТОШКЕНТ, 1 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ҳудудлар ривожи ва аҳоли ҳаёти билан яқиндан танишиш, янги истиқболли режаларни белгилаш мақсадида Хоразм вилоятида бўлиб турибди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
Президент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев Ал-Хоразмий шаҳарчасининг қурилишини кўздан кечирди. Шаҳарча Урганч халқаро аэропорти яқинида, 130 гектардан зиёд ҳудудда бунёд этилмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
Президент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Айтилишича, Шаҳарча марказида Хоразмийнинг муаззам ҳайкали ўрнатилади. Президентга мазкур ҳайкал лойиҳаси тақдимот қилинди.
Ҳайкал шаҳарчада барпо этилаётган 20 гектарлик боғнинг кириш қисмида ўрнатилади. Унинг баландлиги 22 метр, пойдевори билан бирга 30 метрдан зиёд бўлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
Президент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон етакчиси шунингдек, Хонқа туманида барпо этилган мебелсозлик кичик саноат зонасини бориб кўрди. Қайд этилишича, бу ерда 10 миллион долларлик 61 та корхона фаолият бошламоқда. 650 киши иш билан таъминланди.
Саноат зонасидаги корхоналарнинг барчасига қуёш панеллари ўрнатилган.
Шунингдек, Шавкат Мирзиёев Хонқа туманидаги “Собиржон Юсуф” оилавий фермер хўжалиги даласида бўлди. Айтилишича, унга 73 ёшли Ойимжон Отажанова раҳбарлик қилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил фермерское хозяйство "Собиржон Юсуф" в Ханкинском районе.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил фермерское хозяйство "Собиржон Юсуф" в Ханкинском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Хўжаликнинг 3 гектар майдонида мевали ва манзарали дарахт кўчатлари етиштирилади. Яна икки гектарда эса боғдорчилик қилинади. Бундан ташқари, 12 сотих иссиқхонада 40 турдаги гул кўчатлари етиштирилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил фермерское хозяйство "Собиржон Юсуф" в Ханкинском районе.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил фермерское хозяйство "Собиржон Юсуф" в Ханкинском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бу ерда етиштирилаётган кўчатлар Қозоғистон ва Туркманистонга ҳам етказиб берилмоқда. Отажанова хозиргача 200 дан ортиқ шогирд етиштирган, 300 нафар ишсиз фуқарони кўчатчиликка ўргатган. Қолаверса, бу йил тумандаги барча мактаб ва боғчаларга 2 минг дона қарағай кўчатини беғараз тарқатган.
Президент Ойимжон Отажановани “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими” унвони билан мукофотлашга қарор қилди.