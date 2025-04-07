https://sputniknews.uz/20250407/matvienko-ozbekiston-48769253.html
Матвиенко: Ўзбекистон – ишончли ҳамкор
Матвиенко: Ўзбекистон – ишончли ҳамкор
Sputnik Ўзбекистон
У Россия ва Ўзбекистон бир-бирининг манфаатларини эшита оладиган ва ҳурмат қиладиган ҳақиқий иттифоқчилар эканини таъкидлади. 07.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-07T16:01+0500
2025-04-07T16:01+0500
2025-04-07T16:01+0500
сиёсат
валентина матвиенко
россия
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ТОШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация кенгаши раиси Валентина Матвиенко Ўзбекистонни ишончли ҳамкор деб атади, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.Матвиенко мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев билан бўлиб ўтган учрашувини илиқ ва мазмунли бўлганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, Мирзиёев – амалиётчи етакчи, агар у мамлакат ҳаётида парламентнинг ролини ошириш керак деб айтса, у буни албатта амалга оширади.Россия Федерал Мажлиси Федерация кенгаши раиси Ўзбекистон раҳбари Москвадаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тадбирларда иштирок этишини тасдиқлаганини қўшимча қилди.У Россия ва Ўзбекистон бир-бирининг манфаатларини эшита оладиган ва ҳурмат қиладиган ҳақиқий иттифоқчилар эканини таъкидлади.Шунингдек, Матвиенко Парламентлараро иттифоқнинг юбилей сессияси Ўзбекистонда ўтказилаётгани бу мамлакат нуфузи жаҳон майдонида эътироф этилиши эканини қайд этди ва Ўзбекистон Сенати раиси Танзила Нарбаевага форумни юқори даражада ташкил этгани учун миннатдорчилик билдирди.
https://sputniknews.uz/20250407/mirziyoev-matvienko-48766024.html
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сиёсат, валентина матвиенко, россия, ўзбекистон
сиёсат, валентина матвиенко, россия, ўзбекистон
Матвиенко: Ўзбекистон – ишончли ҳамкор
У Россия ва Ўзбекистон бир-бирининг манфаатларини эшита оладиган ва ҳурмат қиладиган ҳақиқий иттифоқчилар эканини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация кенгаши раиси Валентина Матвиенко Ўзбекистонни ишончли ҳамкор деб атади, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.
Матвиенко мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев билан бўлиб ўтган учрашувини
илиқ ва мазмунли бўлганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, Мирзиёев – амалиётчи етакчи, агар у мамлакат ҳаётида парламентнинг ролини ошириш керак деб айтса, у буни албатта амалга оширади.
Россия Федерал Мажлиси Федерация кенгаши раиси Ўзбекистон раҳбари Москвадаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тадбирларда иштирок этишини
тасдиқлаганини қўшимча қилди.
У Россия ва Ўзбекистон бир-бирининг манфаатларини эшита оладиган ва ҳурмат қиладиган ҳақиқий иттифоқчилар эканини таъкидлади.
Шунингдек, Матвиенко Парламентлараро иттифоқнинг юбилей сессияси Ўзбекистонда ўтказилаётгани бу мамлакат нуфузи жаҳон майдонида эътироф этилиши эканини қайд этди ва Ўзбекистон Сенати раиси Танзила Нарбаевага форумни юқори даражада ташкил этгани учун миннатдорчилик билдирди.