https://sputniknews.uz/20250407/mirziyoev-matvienko-48766024.html
Мирзиёев Матвиенко билан муносабатларни янада мустаҳкамлашни муҳокама қилди
Мирзиёев Матвиенко билан муносабатларни янада мустаҳкамлашни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Россия билан парламент соҳасидаги самарали ҳамкорликни мамнуният билан қайд этди. 07.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-07T13:12+0500
2025-04-07T13:12+0500
2025-04-07T13:12+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
валентина матвиенко
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ТОШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Парламентлараро иттифоқнинг 150-юбилей Ассамблеясида Россия делегациясига раҳбарлик қилаётган Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация кенгаши раиси Валентина Матвиенкони қабул қилди.Учрашув аввалида давлат раҳбари Валентина Матвиенкони таваллуд куни билан самимий табриклаб, унга мустаҳкам соғлик, бахт-саодат ва катта муваффақиятлар тилади.Матвиенко Ўзбекистон етакчисига самимий миннатдорлик билдириб, Россия президенти Владимир Путиннинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.Парламентлараро алоқалар самарали бўлаётгани юксак баҳоланди.Олий даражада эришилган келишувлар ижроси устидан парламент назорати бўйича фаол ҳамкорликни давом эттириш муҳим экани таъкидланди.Савдо-иқтисодий шериклик суръатини таъминлаш, саноат кооперацияси лойиҳалари ва гуманитар алмашинув дастурларини қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20250406/valentina-matvienko-nuriddin-ismoilov-48758210.html
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сиёсат, шавкат мирзиёев, валентина матвиенко
сиёсат, шавкат мирзиёев, валентина матвиенко
Мирзиёев Матвиенко билан муносабатларни янада мустаҳкамлашни муҳокама қилди
Ўзбекистон президенти Россия билан парламент соҳасидаги самарали ҳамкорликни мамнуният билан қайд этди.
ТОШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Парламентлараро иттифоқнинг 150-юбилей Ассамблеясида Россия делегациясига раҳбарлик қилаётган Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация кенгаши раиси Валентина Матвиенкони қабул қилди.
Учрашув аввалида давлат раҳбари Валентина Матвиенкони таваллуд куни билан самимий табриклаб, унга мустаҳкам соғлик, бахт-саодат ва катта муваффақиятлар тилади.
Матвиенко Ўзбекистон етакчисига самимий миннатдорлик билдириб, Россия президенти Владимир Путиннинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.
“Ўзбекистон билан Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди”, - дейилади Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабарида.
Парламентлараро алоқалар самарали бўлаётгани юксак баҳоланди.
Олий даражада эришилган келишувлар ижроси устидан парламент назорати бўйича фаол ҳамкорликни давом эттириш муҳим экани таъкидланди.
Савдо-иқтисодий шериклик суръатини таъминлаш, саноат кооперацияси лойиҳалари ва гуманитар алмашинув дастурларини қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилди.