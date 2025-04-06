Валентина Матвиенко Нуриддин Исмоилов билан учрашди — нималар муҳокама этилди?
18:12 06.04.2025 (янгиланди: 18:13 06.04.2025)
© Совет ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым
© Совет Федерации
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ТОШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия Федерация Кенгаши раиси Валентина Матвиенко Ўзбекистон Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов билан учрашди, дея хабар берди кенгаш матбуот хизмати.
Валентина Матвиенко ўзбекистонлик парламент аъзоларини Парламентлараро иттифоқнинг 150-юбилей ассамблеясини ўтказиш ҳуқуқига эга бўлгани билан табриклади. 150-сессиянинг ўтказилиши Ўзбекистон сўнгги йилларда босиб ўтган улкан масофанинг муносиб эътирофидир, деб ҳисоблайди Федерация Кенгаши спикери.
"Бу, албатта, жаҳон парламентлари ҳамжамияти томонидан юксак ишонч ва ҳурматдан далолат беради. Ассамблея очиқлик, ҳурмат ва чинакам дўстона мулоқот муҳитида ўтмоқда", — деди Матвиенко.
© Совет ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым
© Совет Федерации
Нуриддин Исмоилов Валентина Матвиенкога Парламентлараро иттифоқнинг 150-юбилей ассамблеяси тадбирларида шахсан иштирок этгани учун миннатдорчилик билдирди.
“Ўзбекистон парламентарийлари икки томонлама алоқаларни чуқурлаштиришга бел боғлаган”, — деди Исмоилов.
Федерация Кенгаши раиси Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган МДҲ Парламентлараро Ассамблеясининг Санкт-Петербург шаҳрида бўлиб ўтадиган тантанали йиғилиши ва Невский халқаро экологик конгрессида иштирок этиш таклифини яна бир бор тасдиқлади.