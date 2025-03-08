Мирзиёев хотин-қизларга давлат мукофотларини топширди
10:28 08.03.2025 (янгиланди: 10:30 08.03.2025)
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Тадбирда юксак мукофотлар тантанали равишда топширилди.
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали тадбирда иштирок этди ва давлат мукофотларини топширди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Кўксарой қароргоҳида Халқаро хотин-қизлар куни муносабати билан байрам тадбири бўлиб ўтди.
Президентнинг шу йил 3 мартдаги қарорига биноан 28 нафар қиз Зулфия номидаги Давлат мукофоти билан, 4 мартдаги фармонга мувофиқ, меҳнат фаолияти ва жамоат ишларида катта натижаларга эришган бир гуруҳ аёллар орден ва медаллар билан тақдирланган эди. Тадбирда ана шу юксак мукофотлар тантанали равишда топширилди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Маросим сўнгида Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон халқи номидан аёлларни яна бир бор табриклаб, эзгу тилаклар билдирди.
“Барчангизга сиҳат-саломатлик, хонадонларингизга тинчлик-омонлик, дунёдаги энг катта бойлик – оилавий бахт-саодат ёр бўлишини тилайман. Доимо фарзандларингиз ва яқинларингиз, эл-юртимиз ардоғида юриш насиб этсин”, – деди президент.
Байрам доирасида “Ўзбекистон” анжуманлар саройида тантанали концерт намойиш этилди.