Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250308/mirziyoev-xotin-qizlar-davlat-mukofotlari-48303212.html
Мирзиёев хотин-қизларга давлат мукофотларини топширди
Мирзиёев хотин-қизларга давлат мукофотларини топширди
Sputnik Ўзбекистон
Президентнинг шу йил 3 мартдаги қарорига биноан 28 нафар қиз Зулфия номидаги Давлат мукофоти билан, 4 мартдаги фармонга мувофиқ, меҳнат фаолияти ва жамоат ишларида катта натижаларга эришган бир гуруҳ аёллар орден ва медаллар билан тақдирланган эди. Тадбирда ана шу юксак мукофотлар тантанали равишда топширилди.
2025-03-08T10:28+0500
2025-03-08T10:30+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
8 март - халқаро хотин-қизлар куни
хотин-қизлар
байрам
мукофот
зулфия мукофоти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/08/48300870_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2bba4401dac45085d13d1020bd2cabb3.jpg
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали тадбирда иштирок этди ва давлат мукофотларини топширди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Кўксарой қароргоҳида Халқаро хотин-қизлар куни муносабати билан байрам тадбири бўлиб ўтди.Президентнинг шу йил 3 мартдаги қарорига биноан 28 нафар қиз Зулфия номидаги Давлат мукофоти билан, 4 мартдаги фармонга мувофиқ, меҳнат фаолияти ва жамоат ишларида катта натижаларга эришган бир гуруҳ аёллар орден ва медаллар билан тақдирланган эди. Тадбирда ана шу юксак мукофотлар тантанали равишда топширилди.Маросим сўнгида Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон халқи номидан аёлларни яна бир бор табриклаб, эзгу тилаклар билдирди.Байрам доирасида “Ўзбекистон” анжуманлар саройида тантанали концерт намойиш этилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/08/48300870_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b3fd7aff99621680562d90612d1910af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев хотин-қизлар давлат мукофотлари
мирзиёев хотин-қизлар давлат мукофотлари

Мирзиёев хотин-қизларга давлат мукофотларини топширди

10:28 08.03.2025 (янгиланди: 10:30 08.03.2025)
Oбуна бўлиш
Тадбирда юксак мукофотлар тантанали равишда топширилди.
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали тадбирда иштирок этди ва давлат мукофотларини топширди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Кўксарой қароргоҳида Халқаро хотин-қизлар куни муносабати билан байрам тадбири бўлиб ўтди.
Президентнинг шу йил 3 мартдаги қарорига биноан 28 нафар қиз Зулфия номидаги Давлат мукофоти билан, 4 мартдаги фармонга мувофиқ, меҳнат фаолияти ва жамоат ишларида катта натижаларга эришган бир гуруҳ аёллар орден ва медаллар билан тақдирланган эди. Тадбирда ана шу юксак мукофотлар тантанали равишда топширилди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
1/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
2/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
3/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
4/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
5/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
6/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
7/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
8/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
9/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
10/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
11/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
12/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
13/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
14/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного женского дня и вручил государственные награды - Sputnik Ўзбекистон
15/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
Маросим сўнгида Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон халқи номидан аёлларни яна бир бор табриклаб, эзгу тилаклар билдирди.
“Барчангизга сиҳат-саломатлик, хонадонларингизга тинчлик-омонлик, дунёдаги энг катта бойлик – оилавий бахт-саодат ёр бўлишини тилайман. Доимо фарзандларингиз ва яқинларингиз, эл-юртимиз ардоғида юриш насиб этсин”, – деди президент.
Байрам доирасида “Ўзбекистон” анжуманлар саройида тантанали концерт намойиш этилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0