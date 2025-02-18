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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250218/rossiya-harbiy-dxr-yampolovkani-ozod-48015330.html
Россия ҳарбийлари ДХРда Ямполовкани озод қилишди
Россия ҳарбийлари ДХРда Ямполовкани озод қилишди
Sputnik Ўзбекистон
“Ғарб” гуруҳининг қатъий ҳаракатлари туфайли аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилди. 18.02.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-02-18T19:00+0500
2025-02-18T19:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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россия мудофаа вазири
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ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Россиянинг “Ғарб” гуруҳи Донецк халқ республикасидаги Ямполовка аҳоли пунктини озод қилди, дея хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Бундан ташқари, гуруҳ бўлинмалари Харьков вилояти, ЛХРва ДХРнинг турли ҳудудларида олтита Украина бригадаларининг тузилмаларини мағлуб этди.
https://sputniknews.uz/20250217/rossiya-harbiylar-kursk-sverdlikovo-ozod-47994357.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазири
дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазири

Россия ҳарбийлари ДХРда Ямполовкани озод қилишди

19:00 18.02.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.02.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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“Ғарб” гуруҳининг қатъий ҳаракатлари туфайли аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилди.
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Россиянинг “Ғарб” гуруҳи Донецк халқ республикасидаги Ямполовка аҳоли пунктини озод қилди, дея хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Ғарб кучлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Ямполовка аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, гуруҳ бўлинмалари Харьков вилояти, ЛХРва ДХРнинг турли ҳудудларида олтита Украина бригадаларининг тузилмаларини мағлуб этди.
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.02.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия ҳарбийлари Курск вилоятидаги Свердликовони озод қилди
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