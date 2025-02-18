https://sputniknews.uz/20250218/rossiya-harbiy-dxr-yampolovkani-ozod-48015330.html
Россия ҳарбийлари ДХРда Ямполовкани озод қилишди
Россия ҳарбийлари ДХРда Ямполовкани озод қилишди
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“Ғарб” гуруҳининг қатъий ҳаракатлари туфайли аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилди. 18.02.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-02-18T19:00+0500
2025-02-18T19:00+0500
2025-02-18T19:00+0500
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ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Россиянинг “Ғарб” гуруҳи Донецк халқ республикасидаги Ямполовка аҳоли пунктини озод қилди, дея хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Бундан ташқари, гуруҳ бўлинмалари Харьков вилояти, ЛХРва ДХРнинг турли ҳудудларида олтита Украина бригадаларининг тузилмаларини мағлуб этди.
https://sputniknews.uz/20250217/rossiya-harbiylar-kursk-sverdlikovo-ozod-47994357.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазири
дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазири
Россия ҳарбийлари ДХРда Ямполовкани озод қилишди
“Ғарб” гуруҳининг қатъий ҳаракатлари туфайли аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилди.
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
Россиянинг “Ғарб” гуруҳи Донецк халқ республикасидаги Ямполовка аҳоли пунктини озод қилди, дея хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Ғарб кучлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Ямполовка аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, гуруҳ бўлинмалари Харьков вилояти, ЛХРва ДХРнинг турли ҳудудларида олтита Украина бригадаларининг тузилмаларини мағлуб этди.