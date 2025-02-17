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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250217/rossiya-harbiylar-kursk-sverdlikovo-ozod-47994357.html
Россия ҳарбийлари Курск вилоятидаги Свердликовони озод қилди
Россия ҳарбийлари Курск вилоятидаги Свердликовони озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Шимол” ҳарбий гуруҳи бўлинмалари Курск вилоятидаги Свердликовони озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
2025-02-17T20:00+0500
2025-02-17T20:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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TOШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. “Шимол” ҳарбий гуруҳи бўлинмалари Курск вилоятидаги Свердликовони озод қилди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги. Мудофаа вазирлиги, шунингдек, Россия қўшинлари бир кун ичида Украина Қуролли кучларининг учта ҳужумини қайтарганини қўшимча қилди. Сўнгги маълумотларига кўра, Курск вилояти ҳудудидаги ҳарбий амалиётлар даврида Украина Қуролли кучлари 61310 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи ва 369 та танкни йўқотган.
https://sputniknews.uz/20250215/rossiya-ukraina-dron-47974601.html
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“шимол” ҳарбий гуруҳи бўлинмалари курск вилояти свердликово мудофаа вазирлиги
“шимол” ҳарбий гуруҳи бўлинмалари курск вилояти свердликово мудофаа вазирлиги

Россия ҳарбийлари Курск вилоятидаги Свердликовони озод қилди

20:00 17.02.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.02.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Мудофаа вазирлиги: Россия қўшинлари бир кун ичида Украина Қуролли кучларининг учта ҳужумини қайтарди.
TOШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. “Шимол” ҳарбий гуруҳи бўлинмалари Курск вилоятидаги Свердликовони озод қилди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Шимол кучлар гуруҳи бўлинмалари ҳужум амалиётлари давомида Свердликово аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади вазирлик хабарида.
Мудофаа вазирлиги, шунингдек, Россия қўшинлари бир кун ичида Украина Қуролли кучларининг учта ҳужумини қайтарганини қўшимча қилди.
Сўнгги маълумотларига кўра, Курск вилояти ҳудудидаги ҳарбий амалиётлар даврида Украина Қуролли кучлари 61310 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи ва 369 та танкни йўқотган.
Учения ЮВО в Краснодарском крае. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.02.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия бир кечада Украинанинг 40 та дронини йўқ қилди
15 Феврал, 15:18
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