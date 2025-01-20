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https://sputniknews.uz/20250120/ozbekiston-komsomol-faxriy-baykal-amur-magistral-50-yil-yubiley-medal-47627121.html
Ўзбекистон комсомол фахрийсига “Байкал-Амур магистралига 50 йил” юбилей медали топширилди
Ўзбекистон комсомол фахрийсига “Байкал-Амур магистралига 50 йил” юбилей медали топширилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон фахрийсига юбилей медални Россия элчиси топширди. 20.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-20T17:34+0500
2025-01-20T17:34+0500
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россия
озарбайжон
элчи
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TOШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Россия элчиси Олег Мальгинов Ўзбекистон комсомол фахрийсига “Байкал-Амур магистралига 50 йил” юбилей медалини топширди, дея хабар берди элчихона матбуот хизмати. Қалб ва юрак ила — ўзбекистонликларнинг БАМ қурилишига қўшган ҳиссасиБайкал-Амур магистрали (БАМ) ХХ асрнинг энг йирик глобал инфратузилма лойиҳаларидан бири сифатида тарихга кирди. БАМ Шарқий Сибир ва Россиянинг Узоқ Шарқидан ўтувчи бу темир йўл узунлиги 4324 километр бўлиб, дунёдаги энг йирик темир йўл линияларидан биридир. У учта вақт зонасини ва Россиянинг олти минтақасини кесиб ўтади. Айнан 1974 йилнинг 8 июль куни "Байкал-Амур темир йўлини қуриш тўғрисида" қарор қабул қилинди. Темир йўл энг оғир иқлим шароитида қурилган.
https://sputniknews.uz/20240708/bam-uzbekistan-44719742.html
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жамият, ўзбекистон, россия, озарбайжон, элчи, олег мальгинов
жамият, ўзбекистон, россия, озарбайжон, элчи, олег мальгинов

Ўзбекистон комсомол фахрийсига “Байкал-Амур магистралига 50 йил” юбилей медали топширилди

17:34 20.01.2025
© Посольство России в УзбекистанеПосол России вручил юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали" ветерану комсомола Узбекистана
Посол России вручил юбилейную медаль 50 лет Байкало-Амурской магистрали ветерану комсомола Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.01.2025
© Посольство России в Узбекистане
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Ўзбекистон фахрийсига юбилей медални Россия элчиси топширди.
TOШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Россия элчиси Олег Мальгинов Ўзбекистон комсомол фахрийсига “Байкал-Амур магистралига 50 йил” юбилей медалини топширди, дея хабар берди элчихона матбуот хизмати.
Қалб ва юрак ила — ўзбекистонликларнинг БАМ қурилишига қўшган ҳиссаси
© Посольство России в УзбекистанеРоссия элчиси Олег Мальгинов Ўзбекистон комсомол фахрийсига “Байкал-Амур магистралига 50 йил” юбилей медалини топширди
Посол России вручил юбилейную медаль 50 лет Байкало-Амурской магистрали ветерану комсомола Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.01.2025
Россия элчиси Олег Мальгинов Ўзбекистон комсомол фахрийсига “Байкал-Амур магистралига 50 йил” юбилей медалини топширди
© Посольство России в Узбекистане
“Шу йилнинг 20 январь куни Россия элчиси Олег Мальгинов Ўзбекистон комсомол фахрийси Р.А.Алимовга “Байкал-Амур магистралига 50 йил” юбилей медалини топширди. Риҳси Амановични юбилей медали билан табриклаймиз, унинг қардошлик ришталарини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссасини юксак қадрлаймиз. Узоқ умр ва фаровонлик тилаймиз!”, — дейилади хабарда.
© Посольство России в УзбекистанеРоссия элчиси Олег Мальгинов Ўзбекистон комсомол фахрийсига “Байкал-Амур магистралига 50 йил” юбилей медалини топширди
Посол России вручил юбилейную медаль 50 лет Байкало-Амурской магистрали ветерану комсомола Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.01.2025
Россия элчиси Олег Мальгинов Ўзбекистон комсомол фахрийсига “Байкал-Амур магистралига 50 йил” юбилей медалини топширди
© Посольство России в Узбекистане
Байкал-Амур магистрали (БАМ) ХХ асрнинг энг йирик глобал инфратузилма лойиҳаларидан бири сифатида тарихга кирди. БАМ Шарқий Сибир ва Россиянинг Узоқ Шарқидан ўтувчи бу темир йўл узунлиги 4324 километр бўлиб, дунёдаги энг йирик темир йўл линияларидан биридир. У учта вақт зонасини ва Россиянинг олти минтақасини кесиб ўтади. Айнан 1974 йилнинг 8 июль куни "Байкал-Амур темир йўлини қуриш тўғрисида" қарор қабул қилинди. Темир йўл энг оғир иқлим шароитида қурилган.
Космонавтлардек кийинганмиз - меъмор БАМ қандай қурилгани ҳақида сўзлаб берди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.07.2024
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