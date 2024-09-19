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https://sputniknews.uz/20240919/mirziyoev-russia-delegatsiya-qabul-45732636.html
Мирзиёев Россия Федерацияси делегациясини қабул қилди — муҳокама этилган масалалар
Мирзиёев Россия Федерацияси делегациясини қабул қилди — муҳокама этилган масалалар
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Ўзбекистон ва Россия темир йўл ва авиация йўналишларида шерикликни янада кенгайтиришни режалаштирмоқда. 19.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-19T09:52+0500
2024-09-19T10:03+0500
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ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Россия Федерацияси делегациясини қабул қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Виталий Савельев, Россия президенти маслаҳатчиси Игорь Левитин ва "Российские железные дороги" (Россия темир йўллари) компанияси бошқаруви раиси Олег Белозёровдан иборат делегацияни қабул қилди.Учрашув аввалида Россия делегацияси аъзолари давлат раҳбарига Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.Жорий йилнинг 26-28 май кунлари Тошкентда бўлиб ўтган олий даражадаги учрашувларда эришилган келишувларни амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.Россия Ўзбекистон билан темир йўлда юк ташиш бўйича келишув лойиҳасини маъқулладиТранспорт соҳасида саноат кооперацияси лойиҳаларини жадаллаштириш, автомобиль, темир йўл ва авиация йўналишларида шерикликни янада кенгайтириш, юқори малакали муҳандис кадрлар тайёрлаш муҳимлиги қайд этилди.
https://sputniknews.uz/20240912/uzbekistan-transport-yolak-loyiha-45635315.html
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сиёсат, ўзбекистон, россия, ўзбекистон - россия, темир йўл, авиапарвозлар, шавкат мирзиёев
сиёсат, ўзбекистон, россия, ўзбекистон - россия, темир йўл, авиапарвозлар, шавкат мирзиёев

Мирзиёев Россия Федерацияси делегациясини қабул қилди — муҳокама этилган масалалар

09:52 19.09.2024 (янгиланди: 10:03 19.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон президенти Россия Федерацияси делегациясини қабул қилди
Ўзбекистон президенти Россия Федерацияси делегациясини қабул қилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон ва Россия темир йўл ва авиация йўналишларида шерикликни янада кенгайтиришни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Россия Федерацияси делегациясини қабул қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Виталий Савельев, Россия президенти маслаҳатчиси Игорь Левитин ва "Российские железные дороги" (Россия темир йўллари) компанияси бошқаруви раиси Олег Белозёровдан иборат делегацияни қабул қилди.
Учрашув аввалида Россия делегацияси аъзолари давлат раҳбарига Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.
Жорий йилнинг 26-28 май кунлари Тошкентда бўлиб ўтган олий даражадаги учрашувларда эришилган келишувларни амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.
“Минтақада самарали транспорт йўлакларини ривожлантириш бўйича мувофиқлаштирилган чора-тадбирлар кўришга алоҳида эътибор қаратилди”, — дейилади хабарда.
Россия Ўзбекистон билан темир йўлда юк ташиш бўйича келишув лойиҳасини маъқуллади
Транспорт соҳасида саноат кооперацияси лойиҳаларини жадаллаштириш, автомобиль, темир йўл ва авиация йўналишларида шерикликни янада кенгайтириш, юқори малакали муҳандис кадрлар тайёрлаш муҳимлиги қайд этилди.
Ўзбекистон янги транспорт йўлакларини ривожлантириш бўйича лойиҳаларни фаол илгари сурмоқда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.09.2024
Ўзбекистон янги транспорт йўлакларини ривожлантириш лойиҳаларини фаол илгари сурмоқда
12 Сентябр, 20:00
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