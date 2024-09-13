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https://sputniknews.uz/20240913/mirziyoev-turkiya-delegatsiyasi-45637974.html
Мирзиёев Туркия делегациясини қабул қилди
Мирзиёев Туркия делегациясини қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 12 сентябрь куни Туркия ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан, ички ишлар вазири Али Ерликая ва Миллий разведка хизмати директори Иброҳим Қалиндан иборат делегацияни қабул қилди.
2024-09-13T09:41+0500
2024-09-13T09:42+0500
сиёсат
ўзбекистон
туркия
шавкат мирзиёев
учрашув
ҳамкорлик
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TOШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 12 сентябрь куни Туркия ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан, ички ишлар вазири Али Ерликая ва Миллий разведка хизмати директори Иброҳим Қалиндан иборат делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди. Учрашув аввалида юқори мартабали меҳмонлар Мирзиёевга Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг самимий саломи ва энг эзгу тилакларини етказдилар. Икки давлат вазирлари ва идоралари раҳбарлари ўтказган қўшма учрашувнинг самарали натижалари юқори баҳоланди. Қабул қилинган "йўл харитаси"га мувофиқ мунтазам ва тизимли алоқаларни давом эттириш, бундай музокаралар формати ва кун тартибини кенгайтириш муҳимлиги таъкидланди. Шунингдек, минтақавий ҳамкорлик ва халқаро ташкилотлар доирасидаги шерикликнинг долзарб жиҳатлари юзасидан фикр алмашилди.
https://sputniknews.uz/20240828/uzbekistan-prezident-turkey-madaniyat-turizm-45411237.html
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мирзиёев туркия делегация
мирзиёев туркия делегация

Мирзиёев Туркия делегациясини қабул қилди

09:41 13.09.2024 (янгиланди: 09:42 13.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Минтақавий ҳамкорлик ва халқаро ташкилотлар доирасидаги шерикликнинг долзарб жиҳатлари юзасидан фикр алмашилди.
TOШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 12 сентябрь куни Туркия ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан, ички ишлар вазири Али Ерликая ва Миллий разведка хизмати директори Иброҳим Қалиндан иборат делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув аввалида юқори мартабали меҳмонлар Мирзиёевга Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг самимий саломи ва энг эзгу тилакларини етказдилар.
Ўзбекистон президентининг жорий йил 6-7 июнь кунлари Туркияга қилинган расмий ташрифи чоғида эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида Ўзбекистон-Туркия кенг қамровли стратегик шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлаш ва кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришнинг долзарб масалалари кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Икки давлат вазирлари ва идоралари раҳбарлари ўтказган қўшма учрашувнинг самарали натижалари юқори баҳоланди. Қабул қилинган "йўл харитаси"га мувофиқ мунтазам ва тизимли алоқаларни давом эттириш, бундай музокаралар формати ва кун тартибини кенгайтириш муҳимлиги таъкидланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сиёсий мулоқотни чуқурлаштириш, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлик лойиҳаларини илгари суриш масалалари муҳокама этилди. Хавфсизликка замонавий таҳдид ва хатарларга қарши курашиш бўйича идоралараро ҳамкорликни кучайтириш ва қўшма тадбирлар ўтказишга алоҳида эътибор қаратилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шунингдек, минтақавий ҳамкорлик ва халқаро ташкилотлар доирасидаги шерикликнинг долзарб жиҳатлари юзасидан фикр алмашилди.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2024
Мирзиёев Туркия маданият ва туризм вазирини қабул қилди
28 Август, 18:34
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