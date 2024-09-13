Мирзиёев Туркия делегациясини қабул қилди

© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына.