https://sputniknews.uz/20240913/kochmanchilar-oyinlarida-ozbekiston-uchinchi-orinni-egalladi-45656200.html

Кўчманчилар ўйинларида Ўзбекистон учинчи ўринни эгаллади

Кўчманчилар ўйинларида Ўзбекистон учинчи ўринни эгаллади

Sputnik Ўзбекистон

Ўзбекистон терма жамоаси Остонада 8-13 сентябрь кунлари бўлиб ўтган Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида медаллар ҳисоби бўйича 3-ўринни эгаллади. Ўзбекистон жамоаси 11 та олтин, 12 та кумуш ва 11 та бронза – жами 34 та медалга эга бўлган.

2024-09-13T18:31+0500

2024-09-13T18:31+0500

2024-09-13T18:48+0500

ўзбекистон

спорт

қозоғистон

мусобақа

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ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси Остонада 8-13 сентябрь кунлари бўлиб ўтган Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида медаллар ҳисоби бўйича 3-ўринни эгаллади. Sputnik Қозоғистон хабарига асосан. Кучли бешликка Россия (жами 46 та медаль) ҳамда Туркия (жами 6 та медал) ҳам кирган.V Бутунжаҳон Кўчманчилар ўйинларида 89 та давлатдан жами 2500 нафар спортчи иштирок этди. Улар спортнинг 21 тури бўйича беллашдилар. Ўйинларнинг очилиш маросимида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев иштирок этди.

https://sputniknews.uz/20240909/mirziyoev-butunjahon-kochmanchilar-marosim-45537606.html

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