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https://sputniknews.uz/20240913/kochmanchilar-oyinlarida-ozbekiston-uchinchi-orinni-egalladi-45656200.html
Кўчманчилар ўйинларида Ўзбекистон учинчи ўринни эгаллади
Кўчманчилар ўйинларида Ўзбекистон учинчи ўринни эгаллади
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Ўзбекистон терма жамоаси Остонада 8-13 сентябрь кунлари бўлиб ўтган Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида медаллар ҳисоби бўйича 3-ўринни эгаллади. Ўзбекистон жамоаси 11 та олтин, 12 та кумуш ва 11 та бронза – жами 34 та медалга эга бўлган.
2024-09-13T18:31+0500
2024-09-13T18:48+0500
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ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси Остонада 8-13 сентябрь кунлари бўлиб ўтган Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида медаллар ҳисоби бўйича 3-ўринни эгаллади. Sputnik Қозоғистон хабарига асосан. Кучли бешликка Россия (жами 46 та медаль) ҳамда Туркия (жами 6 та медал) ҳам кирган.V Бутунжаҳон Кўчманчилар ўйинларида 89 та давлатдан жами 2500 нафар спортчи иштирок этди. Улар спортнинг 21 тури бўйича беллашдилар. Ўйинларнинг очилиш маросимида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20240909/mirziyoev-butunjahon-kochmanchilar-marosim-45537606.html
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бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари маълумот ўзбекистон
бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари маълумот ўзбекистон

Кўчманчилар ўйинларида Ўзбекистон учинчи ўринни эгаллади

18:31 13.09.2024 (янгиланди: 18:48 13.09.2024)
© Sputnik / Санат Имангалиев Всемирные игры кочевников
 Всемирные игры кочевников - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2024
© Sputnik / Санат Имангалиев
Oбуна бўлиш
V Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида 89 та давлатдан жами 2500 нафар спортчи иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси Остонада 8-13 сентябрь кунлари бўлиб ўтган Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида медаллар ҳисоби бўйича 3-ўринни эгаллади. Sputnik Қозоғистон хабарига асосан.
Ўзбекистон жамоаси 11 та олтин, 12 та кумуш ва 11 та бронза – жами 34 та медалга эга бўлган.
Иккинчи ўринда — 18 олтин, 21 кумуш ва 25 бронза (64) билан Қирғизистон терма жамоаси.
Биринчи ўринни Қозоғистон эгаллади, унинг жамоаси 114 та медаль: 44 та олтин, 33 та кумуш ва 37 та бронза.
Всемирные игры кочевников: медальный зачет
Всемирные игры кочевников: медальный зачет - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2024
Всемирные игры кочевников: медальный зачет
Кучли бешликка Россия (жами 46 та медаль) ҳамда Туркия (жами 6 та медал) ҳам кирган.
V Бутунжаҳон Кўчманчилар ўйинларида 89 та давлатдан жами 2500 нафар спортчи иштирок этди. Улар спортнинг 21 тури бўйича беллашдилар.

Ўйинларнинг очилиш маросимида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев иштирок этди.
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.09.2024
Мирзиёев иштирокидаги Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг очилиш маросими қандай ўтди?
9 Сентябр, 09:31
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