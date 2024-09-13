https://sputniknews.uz/20240913/kochmanchilar-oyinlarida-ozbekiston-uchinchi-orinni-egalladi-45656200.html
Кўчманчилар ўйинларида Ўзбекистон учинчи ўринни эгаллади
Кўчманчилар ўйинларида Ўзбекистон учинчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон терма жамоаси Остонада 8-13 сентябрь кунлари бўлиб ўтган Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида медаллар ҳисоби бўйича 3-ўринни эгаллади. Ўзбекистон жамоаси 11 та олтин, 12 та кумуш ва 11 та бронза – жами 34 та медалга эга бўлган.
2024-09-13T18:31+0500
2024-09-13T18:31+0500
2024-09-13T18:48+0500
ўзбекистон
спорт
қозоғистон
мусобақа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0d/45656678_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_31d29cce45ce8b265615d79dbdf104ab.jpg
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси Остонада 8-13 сентябрь кунлари бўлиб ўтган Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида медаллар ҳисоби бўйича 3-ўринни эгаллади. Sputnik Қозоғистон хабарига асосан. Кучли бешликка Россия (жами 46 та медаль) ҳамда Туркия (жами 6 та медал) ҳам кирган.V Бутунжаҳон Кўчманчилар ўйинларида 89 та давлатдан жами 2500 нафар спортчи иштирок этди. Улар спортнинг 21 тури бўйича беллашдилар. Ўйинларнинг очилиш маросимида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20240909/mirziyoev-butunjahon-kochmanchilar-marosim-45537606.html
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0d/45656678_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8b492dac520ae6f5366680fc2189944e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари маълумот ўзбекистон
бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари маълумот ўзбекистон
Кўчманчилар ўйинларида Ўзбекистон учинчи ўринни эгаллади
18:31 13.09.2024 (янгиланди: 18:48 13.09.2024)
V Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида 89 та давлатдан жами 2500 нафар спортчи иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Ўзбекистон терма жамоаси Остонада 8-13 сентябрь кунлари бўлиб ўтган Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида медаллар ҳисоби бўйича 3-ўринни эгаллади. Sputnik Қозоғистон хабарига
асосан.
Ўзбекистон жамоаси
11 та олтин, 12 та кумуш ва 11 та бронза – жами 34 та медалга эга бўлган.
Иккинчи ўринда — 18 олтин, 21 кумуш ва 25 бронза (64) билан Қирғизистон
терма жамоаси.
Биринчи ўринни Қозоғистон
эгаллади, унинг жамоаси 114 та медаль: 44 та олтин, 33 та кумуш ва 37 та бронза.
Кучли бешликка Россия (жами 46 та медаль) ҳамда Туркия (жами 6 та медал) ҳам кирган.
V Бутунжаҳон Кўчманчилар ўйинларида 89 та давлатдан жами 2500 нафар спортчи иштирок этди. Улар спортнинг 21 тури бўйича беллашдилар.
Ўйинларнинг очилиш маросимида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев иштирок этди.