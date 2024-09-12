Паралимпия ўйинлари: Мирзиёев спортчи ва мураббийлардан бир гуруҳини мукофотлади
© НОКПаралимпийцы Узбекистана зафиксировали свой лучший результат в истории и заняли 13 место в медальном зачёте
© НОК
Oбуна бўлиш
Паралимпия ўйинларида иштирок этган 53 нафар спортчи ва мураббийлар мукофотланди.
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Париж шаҳрида бўлиб ўтган ХVII ёзги Паралимпия ўйинларида юксак натижаларга эришган спортчи ва мураббийлардан бир гуруҳи мукофотланди. Бу бўйича президентнинг тегишли фармони қабул қилинди.
Паралимпия ўйинларида иштирок этган 53 нафар спортчи ва мураббийлар мукофотланди.
"Ўзбекистон ифтихори" фахрий унвони билан
1.Йўлдашев Толиббой Тожибой ўғли - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
2.Қурбанова Нурхон Ғуломжон қизи - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
3.Маъруфхўжаев Қудратиллохон Охунжон ўғли - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
4.Мирзаёрова Асила Убайдулла қизи - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
5.Одилов Ёрқинбек Олимбек ўғли - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
6.Султонов Элбек Улаш ўғли - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
7.Тоштемиров Асадбек Умар ўғли - Таэквондо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи" фахрий унвони билан
1.Намозов Шерзод Насимович - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
2.Омонов Бобиржон Зоиржон ўғли - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
3.Ибрагимов Сервер Юсуфович - Ўқ отиш бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
4.Исақова Зиёдахон Абдуғаффор қизи - Таэквондо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
5.Йигиталиева Шаҳинахон Шокиржон қизи - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
6.Наимова Гулжоной Абдулло қизи - Таэквондо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
7.Салиев Дониёр Нурулла ўғли - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
8.Хакимова Кубаро Орифовна - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
9.Ходжаева Кумушхон Сайдулло қизи - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози" фахрий унвони билан
1.Амонов Маҳмуд Мирзоевич - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
2.Умирзоқов Фазлиддин Абдулбоқиевич - Пауэрлифтинг бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
3.Ходжамов Рахмонберди Джумабоевич - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
4.Худайберганов Сардор Камилович - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
5.Юсупов Иброхимжон Абдумутал ўғли - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
6.Якубов Яхёбек Собиталиевич - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
"Фидокорона хизматлари учун" ордени билан
1.Норбеков Хусниддин Киличбоевич - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
"Меҳнат шуҳрати" ордени билан
1.Бурханова Сафия Каимовна - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
2.Кузиева Рўза Рашидовна - Пауэрлифтинг бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
3.Ташходжаев Мухторхон Махсудович - Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитаси раиси
4.Абдухоликов Сардор Абдухоликович - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
5.Қўзиев Бобур Собирович - Таэквондо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
6.Хайдаров Мавлонбек Мухторович - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
"Дўстлик" ордени билан
1.Ахмедов Фаррух Хуршидович - Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитаси бош котиби
2.Амилов Равшанбек Кабилджанович - Сузиш бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
3.Дусумбетов Муратбой Шамуратович - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
4.Ефимова Наталья Алексеевна - Ўқ отиш бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
5.Ибрагимова Алфия Гиласдиновна - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
6.Камуля Григорий Георгиевич - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
7.Норматов Азизжон Муратович - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
"Жасорат" медали билан
1.Ғиязов Темурбек Махамаджон ўғли - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
2.Кароматов Давурхон Фозил ўғли - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
3.Қуранбаев Учқун Умирбекович - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
4.Одилова Муслима Улуғбек қизи - Сузиш бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
5.Хамдамова Мохигул Кабаёр қизи - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
"Шуҳрат" медали билан
1.Казакова Галина Михайловна - Енгил атлетика бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
2.Караматов Фозил Авлияевич - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси мураббийси
3.Абдиев Турғун Ибраҳимович - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
4.Агзамова Лола Саидаббасовна - Ўзбекистон дзюдо федерацияси психологи
5.Амриева Улжон Қахромон қизи - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
6.Мамадалиева Шахзода Адхамжон қизи - Каноэ бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
7.Маматханов Мусо Нусратуллаевич - Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитасининг паралимпия спорт турларини ривожлантириш департаменти етакчи мутахассиси
8.Мамедов Шохруҳ Қўйсин ўғли - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси
9.Тургунов Хусан Халматович - Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитасининг спорт тиббиёти бўлими массажчи-мутахассиси
10.Турсунова Нилуфар Миралишеровна - Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитасининг халқаро алоқалар ва маркетинг бўлими бошлиғи
11.Хасанов Умид Хасанович - Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитасининг спорт тиббиёти бўлими бошлиғи
12.Эргашева Феруза Бахтиёровна - Дзюдо бўйича Ўзбекистон миллий паралимпия терма жамоаси аъзоси