https://sputniknews.uz/20240907/rossiya-harbiylari-dxr-kalinovo-45525766.html
Россия ҳарбийлари ДХРда Калиновони озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРда Калиновони озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Донецк Халқ Республикасининг Калиново аҳоли пункти озод қилинди. 07.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-07T16:02+0500
2024-09-07T16:02+0500
2024-09-07T16:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1f/45442291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_28be89b2482b8f40f4381c53579f15fe.jpg
TOШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРда Калиново қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Калиново қишлоғи Селидово шарқида жойлашган.Бундан ташқари, "Марказ" жангчилари Дзержинск, Шербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитрова, Гродовка, Селидово, Мемрик ва Галициновка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг тўққизта бригадаси ва битта мудофаа бригадасининг ишчи кучи ва техникасини мағлуб этди, шунингдек, ҳужум самолётларининг еттита қарши ҳужумини қайтарди.
https://sputniknews.uz/20240906/rossiya-qurolli-kuchlari-dxrda-juravkani-ozod-qildi-45520254.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1f/45442291_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_de94d0b080b8bfb0718c6dc759a73190.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия ҳарбийлари дхр калиново
россия ҳарбийлари дхр калиново
Россия ҳарбийлари ДХРда Калиновони озод қилди
Донецк Халқ Республикасининг Калиново аҳоли пункти озод қилинди.
TOШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Россия қўшинлари ДХРда Калиново қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди
Россия Мудофаа вазирлиги.
“Марказ” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Калиново аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
Калиново қишлоғи Селидово шарқида жойлашган.
Бундан ташқари, "Марказ" жангчилари Дзержинск, Шербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитрова, Гродовка, Селидово, Мемрик ва Галициновка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг тўққизта бригадаси ва битта мудофаа бригадасининг ишчи кучи ва техникасини мағлуб этди, шунингдек, ҳужум самолётларининг еттита қарши ҳужумини қайтарди.