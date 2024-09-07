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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240907/rossiya-harbiylari-dxr-kalinovo-45525766.html
Россия ҳарбийлари ДХРда Калиновони озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРда Калиновони озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Донецк Халқ Республикасининг Калиново аҳоли пункти озод қилинди. 07.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-07T16:02+0500
2024-09-07T16:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
украина
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TOШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРда Калиново қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Калиново қишлоғи Селидово шарқида жойлашган.Бундан ташқари, "Марказ" жангчилари Дзержинск, Шербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитрова, Гродовка, Селидово, Мемрик ва Галициновка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг тўққизта бригадаси ва битта мудофаа бригадасининг ишчи кучи ва техникасини мағлуб этди, шунингдек, ҳужум самолётларининг еттита қарши ҳужумини қайтарди.
https://sputniknews.uz/20240906/rossiya-qurolli-kuchlari-dxrda-juravkani-ozod-qildi-45520254.html
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россия ҳарбийлари дхр калиново
россия ҳарбийлари дхр калиново

Россия ҳарбийлари ДХРда Калиновони озод қилди

16:02 07.09.2024
© РИА НовостиРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО.
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости
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Донецк Халқ Республикасининг Калиново аҳоли пункти озод қилинди.
TOШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРда Калиново қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Марказ” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Калиново аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
Калиново қишлоғи Селидово шарқида жойлашган.
Бундан ташқари, "Марказ" жангчилари Дзержинск, Шербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитрова, Гродовка, Селидово, Мемрик ва Галициновка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг тўққизта бригадаси ва битта мудофаа бригадасининг ишчи кучи ва техникасини мағлуб этди, шунингдек, ҳужум самолётларининг еттита қарши ҳужумини қайтарди.
Военнослужащие Южной группировки во время отработки боевого слаживания - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.09.2024
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