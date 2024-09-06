https://sputniknews.uz/20240906/rossiya-qurolli-kuchlari-dxrda-juravkani-ozod-qildi-45520254.html

Россия Қуролли Кучлари ДХРда Журавкани озод қилди

Россия Қуролли Кучлари ДХРда Журавкани озод қилди

Sputnik Ўзбекистон

Россия ҳарбийлари ДХРнинг Кирово, Птиче, Скучное, Карловка, Заветное ва Журавка аҳоли пунктларини озод қилишди. 06.09.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-09-06T20:30+0500

2024-09-06T20:30+0500

2024-09-06T20:30+0500

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

россия

украина

донецк халқ республикаси (дхр)

луганск халқ республикаси (лхр)

россия мудофаа вазирлиги

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ТОШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Россия ҳарбийлари ДХРнинг Журавка қишлоғини озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Бундан ташқари, Россия армияси Украина Қуролли Кучларининг бешта механизациялашган, пиёда, қўриқчи ва ҳаво ҳужуми бригадалари, шунингдек, Миллий гвардия ва мудофаа бригадаларига зарба берди ва душманнинг 53 та қарши ҳужумини қайтарди.Ўтган ҳафта давомида Украинанинг йўқотишлари: Журавка - Новогродовка ва Гродовка ўртасида шу номли дарё бўйида жойлашган кичик қишлоқ. Аҳоли пунктини назорат қилиш Покровский йўналиши бўйича ҳужумга олиб келадиган гуруҳнинг қанотларини кучайтиришга имкон беради.Махсус ҳарбий операция бошлангандан бери УҚК жами: 642 та самолёт, 283 та вертолёт, 31 068 та учувчисиз аппарат, 578 та зенит-ракета мажмуаси, 17 947 та танк ва бошқа зирҳли жанговар техника, 1 446 та ракета тизимлари, 14 158 дала артиллерия қуроллари ва миномётлари, 25 735 дона махсус ҳарбий машиналарини йўқотди.

украина

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россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), россия мудофаа вазирлиги