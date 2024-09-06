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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240906/rossiya-qurolli-kuchlari-dxrda-juravkani-ozod-qildi-45520254.html
Россия Қуролли Кучлари ДХРда Журавкани озод қилди
Россия Қуролли Кучлари ДХРда Журавкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари ДХРнинг Кирово, Птиче, Скучное, Карловка, Заветное ва Журавка аҳоли пунктларини озод қилишди. 06.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-06T20:30+0500
2024-09-06T20:30+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Россия ҳарбийлари ДХРнинг Журавка қишлоғини озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Бундан ташқари, Россия армияси Украина Қуролли Кучларининг бешта механизациялашган, пиёда, қўриқчи ва ҳаво ҳужуми бригадалари, шунингдек, Миллий гвардия ва мудофаа бригадаларига зарба берди ва душманнинг 53 та қарши ҳужумини қайтарди.Ўтган ҳафта давомида Украинанинг йўқотишлари: Журавка - Новогродовка ва Гродовка ўртасида шу номли дарё бўйида жойлашган кичик қишлоқ. Аҳоли пунктини назорат қилиш Покровский йўналиши бўйича ҳужумга олиб келадиган гуруҳнинг қанотларини кучайтиришга имкон беради.Махсус ҳарбий операция бошлангандан бери УҚК жами: 642 та самолёт, 283 та вертолёт, 31 068 та учувчисиз аппарат, 578 та зенит-ракета мажмуаси, 17 947 та танк ва бошқа зирҳли жанговар техника, 1 446 та ракета тизимлари, 14 158 дала артиллерия қуроллари ва миномётлари, 25 735 дона махсус ҳарбий машиналарини йўқотди.
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россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), россия мудофаа вазирлиги

Россия Қуролли Кучлари ДХРда Журавкани озод қилди

20:30 06.09.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишВоеннослужащие Южной группировки во время отработки боевого слаживания
Военнослужащие Южной группировки во время отработки боевого слаживания - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.09.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Россия ҳарбийлари ДХРнинг Кирово, Птиче, Скучное, Карловка, Заветное ва Журавка аҳоли пунктларини озод қилишди.
ТОШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Россия ҳарбийлари ДХРнинг Журавка қишлоғини озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
“Марказ" қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Кирово, Птиче, Скучное, Карловка, Заветное ва Журавка аҳоли пунктлари озод қилинди”, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, Россия армияси Украина Қуролли Кучларининг бешта механизациялашган, пиёда, қўриқчи ва ҳаво ҳужуми бригадалари, шунингдек, Миллий гвардия ва мудофаа бригадаларига зарба берди ва душманнинг 53 та қарши ҳужумини қайтарди.
Ўтган ҳафта давомида Украинанинг йўқотишлари:
3515 тагача ҳарбий;
тўртта танк;
14 та зирҳли жанговар транспорт воситалари;
32 дала артиллерия қуроллари.
Журавка - Новогродовка ва Гродовка ўртасида шу номли дарё бўйида жойлашган кичик қишлоқ. Аҳоли пунктини назорат қилиш Покровский йўналиши бўйича ҳужумга олиб келадиган гуруҳнинг қанотларини кучайтиришга имкон беради.

Махсус ҳарбий операция бошлангандан бери УҚК жами: 642 та самолёт, 283 та вертолёт, 31 068 та учувчисиз аппарат, 578 та зенит-ракета мажмуаси, 17 947 та танк ва бошқа зирҳли жанговар техника, 1 446 та ракета тизимлари, 14 158 дала артиллерия қуроллари ва миномётлари, 25 735 дона махсус ҳарбий машиналарини йўқотди.
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