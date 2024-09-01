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https://sputniknews.uz/20240901/paralimpiya-uzbekistan-sport-oltin-kumush-45452316.html
Паралимпия ўйинлари: ўзбекистонлик спортчилар олтин ва кумуш мелалларини қўлга киритишди
Паралимпия ўйинлари: ўзбекистонлик спортчилар олтин ва кумуш мелалларини қўлга киритишди
Sputnik Ўзбекистон
Делегация ҳисобидаги медаллар ҳозирча 5 та олтин, 3 та кумуш ва 3 та бронзани ташкил этмоқда. 01.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-01T13:37+0500
2024-09-01T13:37+0500
спорт
париж
паралимпиада
таэквондо
енгил атлетика
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ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Париждаги Паралимпия ўйинларида иштирок этаётган Ўзбекистон делегациясига навбатдаги медалларни қўлга киритишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Шундай қилиб, пара таэквондочи Асадбек Тоштемиров Ўзбекистон делегациясига навбатдаги олтин медални келтирди.К44 классининг -80 кг вазн тоифасида иштирок этган Тоштемиров Паралимпия ўйинлари ғолибига айланди. У чемпионлик жангида мексикалик Луис Нахерага ҳеч қандай имкон қолдирмади.Шунингдек, пара таэквондочи Гулжаной Наимова Паралимпия ўйинларидаги иккинчи медалини қўлга киритди. К44 классида +65 кг вазн тоифасида қатнашган спортчи британиялик Эми Трюсдейлга қарши чемпионлик жангида жароҳат сабаб баҳсни якунлай олмади ва кумуш медал билан чекланди.Бу Гулжаной учун Паралимпия ўйинларидаги иккинчи медал бўлди. Токио-2020 ёзги Паралимпия ўйинларида у олтин медалга эга чиққан эди.Пара енгил атлетика бўйича F57 классининг найза улоқтириш баҳсларида Ёрқинбек Одилов олтин медалга сазовор бўлди. Токио-2020 ёзги Паралимпия ўйинларини тўртинчи ўринда якунлаган Одилов бугунги мусобақада 50.32 метр натижа кўрсатишга эришди.Қолаверса, пара енгил атлетика баҳсларида Моҳигул Ҳамдамова бронза медалга сазовор бўлди. F57 классида диск улоқтириш дастурида у 32.75 метр билан шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.Шу тариқа, делегация ҳисобидаги медаллар ҳозирча 5 та олтин, 3 та кумуш ва 3 та бронзани ташкил этмоқда.Париж-2024: Элбек Султонов Ўзбекистон делегациясига учинчи олтин медални тақдим қилдиПариж-2024: пара енгил атлетикачилар олтин ва бронза медалларини қўлга киритдиАсила Мирзаёрова Паралимпия рекордини ўрнатди ва олтин медал соҳиби бўлдиПаралимпия ўйинлари: илк кунда Ўзбекистон делегацияси 2 медаль қўлга киритди
https://sputniknews.uz/20240831/mirziyoev-oltin-medal-paralimpiyachilar-45443120.html
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спорт, париж, паралимпиада, таэквондо, енгил атлетика
спорт, париж, паралимпиада, таэквондо, енгил атлетика

Паралимпия ўйинлари: ўзбекистонлик спортчилар олтин ва кумуш мелалларини қўлга киритишди

13:37 01.09.2024
© НОКВ настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
В настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2024
© НОК
Oбуна бўлиш
Делегация ҳисобидаги медаллар ҳозирча 5 та олтин, 3 та кумуш ва 3 та бронзани ташкил этмоқда.
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Париждаги Паралимпия ўйинларида иштирок этаётган Ўзбекистон делегациясига навбатдаги медалларни қўлга киритишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Шундай қилиб, пара таэквондочи Асадбек Тоштемиров Ўзбекистон делегациясига навбатдаги олтин медални келтирди.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
Узбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2024
Узбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
© Пресс-служба НОК Узбекистана
К44 классининг -80 кг вазн тоифасида иштирок этган Тоштемиров Паралимпия ўйинлари ғолибига айланди. У чемпионлик жангида мексикалик Луис Нахерага ҳеч қандай имкон қолдирмади.
Шунингдек, пара таэквондочи Гулжаной Наимова Паралимпия ўйинларидаги иккинчи медалини қўлга киритди. К44 классида +65 кг вазн тоифасида қатнашган спортчи британиялик Эми Трюсдейлга қарши чемпионлик жангида жароҳат сабаб баҳсни якунлай олмади ва кумуш медал билан чекланди.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
Узбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2024
Узбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Бу Гулжаной учун Паралимпия ўйинларидаги иккинчи медал бўлди. Токио-2020 ёзги Паралимпия ўйинларида у олтин медалга эга чиққан эди.
© НОКВ настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
В настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2024
В настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
© НОК
Пара енгил атлетика бўйича F57 классининг найза улоқтириш баҳсларида Ёрқинбек Одилов олтин медалга сазовор бўлди. Токио-2020 ёзги Паралимпия ўйинларини тўртинчи ўринда якунлаган Одилов бугунги мусобақада 50.32 метр натижа кўрсатишга эришди.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
Узбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2024
Узбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Қолаверса, пара енгил атлетика баҳсларида Моҳигул Ҳамдамова бронза медалга сазовор бўлди. F57 классида диск улоқтириш дастурида у 32.75 метр билан шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
Узбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2024
Узбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Шу тариқа, делегация ҳисобидаги медаллар ҳозирча 5 та олтин, 3 та кумуш ва 3 та бронзани ташкил этмоқда.
© НОКВ настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
В настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2024
В настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
© НОК
Париж-2024: Элбек Султонов Ўзбекистон делегациясига учинчи олтин медални тақдим қилди
Париж-2024: пара енгил атлетикачилар олтин ва бронза медалларини қўлга киритди
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