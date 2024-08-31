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https://sputniknews.uz/20240831/parij-2024-elbek-sultonov-oltin-medal-45442638.html
Париж-2024: Элбек Султонов Ўзбекистон делегациясига учинчи олтин медални тақдим қилди
Париж-2024: Элбек Султонов Ўзбекистон делегациясига учинчи олтин медални тақдим қилди
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Мазкур медални пара енгил атлетикачи Элбек Султонов келтирди. Ядро улоқтириш бўйича Ф12 классида кечган баҳсларда Султонов 16.45 метр қайд этишга эришди.
2024-08-31T15:14+0500
2024-08-31T15:24+0500
спорт
париж
паралимпиада
ўзбекистон
олтин медаль
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TOШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Париж-2024 ёзги Паралимпия ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Мазкур натижадан кейин Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар ҳозирча 3 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронзани ташкил қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20240831/parij-2024-para-engil-atletikachilar-45435664.html
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париж-2024 элбек султонов
париж-2024 элбек султонов

Париж-2024: Элбек Султонов Ўзбекистон делегациясига учинчи олтин медални тақдим қилди

15:14 31.08.2024 (янгиланди: 15:24 31.08.2024)
© Национальный паралимпийский комитетЭлбек Султонов - золотой призёр Паралимпийских игр Париж-2024!
Элбек Султонов - золотой призёр Паралимпийских игр Париж-2024! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.08.2024
© Национальный паралимпийский комитет
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Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар сони 7 тага етди.
TOШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Париж-2024 ёзги Паралимпия ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Мазкур медални пара енгил атлетикачи Элбек Султонов келтирди. Ядро улоқтириш бўйича Ф12 классида кечган баҳсларда Султонов 16.45 метр қайд этишга эришди.
Мазкур натижадан кейин Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар ҳозирча 3 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронзани ташкил қилмоқда.
Париж-2024: Очередные награды в копилку делегации Узбекистана! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.08.2024
Париж-2024: пара енгил атлетикачилар олтин ва бронза медалларини қўлга киритди
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