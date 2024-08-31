https://sputniknews.uz/20240831/parij-2024-elbek-sultonov-oltin-medal-45442638.html

Париж-2024: Элбек Султонов Ўзбекистон делегациясига учинчи олтин медални тақдим қилди

Париж-2024: Элбек Султонов Ўзбекистон делегациясига учинчи олтин медални тақдим қилди

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Мазкур медални пара енгил атлетикачи Элбек Султонов келтирди. Ядро улоқтириш бўйича Ф12 классида кечган баҳсларда Султонов 16.45 метр қайд этишга эришди.

2024-08-31T15:14+0500

2024-08-31T15:14+0500

2024-08-31T15:24+0500

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париж

паралимпиада

ўзбекистон

олтин медаль

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TOШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Париж-2024 ёзги Паралимпия ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Мазкур натижадан кейин Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар ҳозирча 3 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронзани ташкил қилмоқда.

https://sputniknews.uz/20240831/parij-2024-para-engil-atletikachilar-45435664.html

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