https://sputniknews.uz/20240820/russia-tashkent-opera-teatr-mavsum-45284047.html
Россия опера усталари Тошкентдаги Катта театрнинг янги мавсумини очиб беради
Россия опера усталари Тошкентдаги Катта театрнинг янги мавсумини очиб беради
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг Мариинский театри солистлари Инара Козловская ва Вячеслав Василев 5 сентябрь куни Тошкентда Алишер Навоий номидаги Давлат академик катта театрининг 95-мавсуми очилишида чиқиш қилади
2024-08-20T13:23+0500
2024-08-20T13:23+0500
2024-08-20T13:23+0500
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TOШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Россиянинг Мариинский театри солистлари Инара Козловская ва Вячеслав Василев 5 сентябрь куни Тошкентда Алишер Навоий номидаги Давлат академик катта театрининг 95-мавсуми очилишида чиқиш қилади, дея хабар берди театр матбуот хизмати. Қайд этилишича, 5 сентябрь куни соат 19.30да “Тошкент осмони остидаги мусиқа феерияси” янги 95-театр мавсумининг очилиши муносабати билан маҳаллий ва хорижий юлдузлар иштирокида Open air оқшоми бўлиб ўтади. Улар орасида Мариинский театри солистлари Инара Козловская ва Вячеслав Василев ҳам бор. Шунингдек, 8 сентябрь куни янги мавсум репертуаридан Пуччинининг “Тоска” операси спектакли ҳам жой олган. Дирижёр Москва академик мусиқали театридан Ариф Дадашев. Россиялик опера режиссёри Константин Каминин 13 сентябрь куни Тошкент театри саҳнасида Чайковскийнинг “Евгений Онегин” операси премьерасини тақдим этади.
https://sputniknews.uz/20240807/tashkent-xalqaro-teatr-festival-spektakl-45070719.html
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россия мариинский театри инара козловская вячеслав василев тошкент алишер навоий номидаги давлат академик катта театри 95-мавсум
россия мариинский театри инара козловская вячеслав василев тошкент алишер навоий номидаги давлат академик катта театри 95-мавсум
Россия опера усталари Тошкентдаги Катта театрнинг янги мавсумини очиб беради
Сентябрь ойида Алишер Навоий номидаги Давлат академик катта театрининг 95-мавсуми очилади.
TOШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Россиянинг Мариинский театри солистлари Инара Козловская ва Вячеслав Василев 5 сентябрь куни Тошкентда Алишер Навоий номидаги Давлат академик катта театрининг 95-мавсуми очилишида чиқиш қилади, дея хабар берди театр матбуот хизмати.
Қайд этилишича, 5 сентябрь куни соат 19.30да “Тошкент осмони остидаги мусиқа феерияси” янги 95-театр мавсумининг очилиши муносабати билан маҳаллий ва хорижий юлдузлар иштирокида Open air оқшоми бўлиб ўтади. Улар орасида Мариинский театри солистлари Инара Козловская ва Вячеслав Василев ҳам бор.
Шунингдек, 8 сентябрь куни янги мавсум репертуаридан Пуччинининг “Тоска” операси спектакли ҳам жой олган. Дирижёр Москва академик мусиқали театридан Ариф Дадашев.
Россиялик опера режиссёри Константин Каминин 13 сентябрь куни Тошкент театри саҳнасида Чайковскийнинг “Евгений Онегин” операси премьерасини тақдим этади.