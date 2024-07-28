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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240728/russia-harbiy-dxr-progress-evgenovka-ozod-44970896.html
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Прогресс ва Евгеновкани озод қилишди
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Прогресс ва Евгеновкани озод қилишди
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги: Россия ҳарбийлари ДХРдаги Прогресс ва Евгеновкани озод қилишди.
2024-07-28T18:00+0500
2024-07-28T18:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасининг Прогресс ва Евгеновка қишлоқларини назорат остига олди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.Бир кун олдин Мудофаа вазирлиги марказ гуруҳи Прогресс шимолида жойлашган Лозоватское қишлоғини озод қилгани ҳақида хабар берди.Бундан ташқари, гуруҳ жангчилари Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора ва Желанний ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг 28, 31, 32-механизациялашган ва 142-пиёда бригадаларини мағлуб этишди, шунингдек, учта ҳужум гуруҳининг қарши ҳужумларини қайтаришди.Украина армияси бир кунда қуйидагиларни йўқотди:
https://sputniknews.uz/20240727/rossiya-harbiylari-dxr-lozovatskoe-44959738.html
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мудофаа вазирлиги россия ҳарбийлари дхр прогресс евгеновка озод
мудофаа вазирлиги россия ҳарбийлари дхр прогресс евгеновка озод

Россия ҳарбийлари ДХРдаги Прогресс ва Евгеновкани озод қилишди

18:00 28.07.2024
© РИА Новости Российские военные. Архивное фото.
Российские военные. Архивное фото. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
Мудофаа вазирлиги: Россия ҳарбийлари ДХРдаги Прогресс ва Евгеновкани озод қилишди.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасининг Прогресс ва Евгеновка қишлоқларини назорат остига олди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол амалиётлар давомида ДХРнинг Прогресс ва Евгеновка аҳоли пунктларини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Бир кун олдин Мудофаа вазирлиги марказ гуруҳи Прогресс шимолида жойлашган Лозоватское қишлоғини озод қилгани ҳақида хабар берди.
Бундан ташқари, гуруҳ жангчилари Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора ва Желанний ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг 28, 31, 32-механизациялашган ва 142-пиёда бригадаларини мағлуб этишди, шунингдек, учта ҳужум гуруҳининг қарши ҳужумларини қайтаришди.
Украина армияси бир кунда қуйидагиларни йўқотди:
тахминан 385 аскар ўлдирилган ва яраланган;
бешта автомобиль;
Американинг иккита РСЗО M270 MLRS;
иккита Д-30 гаубицаси;
иккита "Рапира" тўпи;
AN/TPQ-50 аккумуляторига қарши радар.
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на всеармейском конкурсе «Чистое небо-2018» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2024
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия ҳарбийлари ДХРнинг Лозоватское аҳоли пунктини озод қилди
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