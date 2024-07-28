https://sputniknews.uz/20240728/russia-harbiy-dxr-progress-evgenovka-ozod-44970896.html
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Прогресс ва Евгеновкани озод қилишди
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Прогресс ва Евгеновкани озод қилишди
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги: Россия ҳарбийлари ДХРдаги Прогресс ва Евгеновкани озод қилишди.
2024-07-28T18:00+0500
2024-07-28T18:00+0500
2024-07-28T18:00+0500
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ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасининг Прогресс ва Евгеновка қишлоқларини назорат остига олди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.Бир кун олдин Мудофаа вазирлиги марказ гуруҳи Прогресс шимолида жойлашган Лозоватское қишлоғини озод қилгани ҳақида хабар берди.Бундан ташқари, гуруҳ жангчилари Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора ва Желанний ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг 28, 31, 32-механизациялашган ва 142-пиёда бригадаларини мағлуб этишди, шунингдек, учта ҳужум гуруҳининг қарши ҳужумларини қайтаришди.Украина армияси бир кунда қуйидагиларни йўқотди:
https://sputniknews.uz/20240727/rossiya-harbiylari-dxr-lozovatskoe-44959738.html
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мудофаа вазирлиги россия ҳарбийлари дхр прогресс евгеновка озод
мудофаа вазирлиги россия ҳарбийлари дхр прогресс евгеновка озод
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Прогресс ва Евгеновкани озод қилишди
Мудофаа вазирлиги: Россия ҳарбийлари ДХРдаги Прогресс ва Евгеновкани озод қилишди.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасининг Прогресс ва Евгеновка қишлоқларини назорат остига олди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол амалиётлар давомида ДХРнинг Прогресс ва Евгеновка аҳоли пунктларини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Бир кун олдин Мудофаа вазирлиги марказ гуруҳи Прогресс шимолида жойлашган Лозоватское қишлоғини озод қилгани ҳақида хабар берди.
Бундан ташқари, гуруҳ жангчилари Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора ва Желанний ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг 28, 31, 32-механизациялашган ва 142-пиёда бригадаларини мағлуб этишди, шунингдек, учта ҳужум гуруҳининг қарши ҳужумларини қайтаришди.
Украина армияси бир кунда қуйидагиларни йўқотди:
тахминан 385 аскар ўлдирилган ва яраланган;
Американинг иккита РСЗО M270 MLRS;
AN/TPQ-50 аккумуляторига қарши радар.