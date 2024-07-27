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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240727/rossiya-harbiylari-dxr-lozovatskoe-44959738.html
Россия ҳарбийлари ДХРнинг Лозоватское аҳоли пунктини озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРнинг Лозоватское аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари ДХРнинг Лозоватское қишлоғини озод қилди
2024-07-27T16:08+0500
2024-07-27T16:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
украина
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TOШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРдаги Лозоватское қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Бундан ташқари, “Марказ” жангчилари Украина Қуролли кучларининг 32-, 53-, 151-механизациялашган, 1-ҳаво ҳужуми, 59-мотопиёда, 68-пиёда бригадаларини Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородский, Шербиновка ва Новоселовка Первая туманларида мағлуб этишди. Шунингдек, 31-, 151-механизациялашган ва 95-ҳаво ҳужуми бригадаларининг ҳужум самолётларининг учта қарши ҳужумини қайтаришди.Украина армияси бир кунда:
https://sputniknews.uz/20240726/rossiya-ukraina-44952668.html
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россия ҳарбийлари дхрнинг лозоватское қишлоғини озод қилди
россия ҳарбийлари дхрнинг лозоватское қишлоғини озод қилди

Россия ҳарбийлари ДХРнинг Лозоватское аҳоли пунктини озод қилди

16:08 27.07.2024 (янгиланди: 16:09 27.07.2024)
© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Медиабанкка ўтишСтрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на всеармейском конкурсе «Чистое небо-2018» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на всеармейском конкурсе «Чистое небо-2018» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2024
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“Марказ” қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Лозоватское аҳоли пунктини озод қилди.
TOШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРдаги Лозоватское қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Марказ” қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Лозоватское аҳоли пунктини фаол ҳаракатлар билан озод қилди”, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, “Марказ” жангчилари Украина Қуролли кучларининг 32-, 53-, 151-механизациялашган, 1-ҳаво ҳужуми, 59-мотопиёда, 68-пиёда бригадаларини Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородский, Шербиновка ва Новоселовка Первая туманларида мағлуб этишди. Шунингдек, 31-, 151-механизациялашган ва 95-ҳаво ҳужуми бригадаларининг ҳужум самолётларининг учта қарши ҳужумини қайтаришди.
Украина армияси бир кунда:
тахминан 425 аскар (ўлдирилган ва яраланган);
танк;
иккита зирҳли транспорт воситаси, шу жумладан М113;
бешта автомобиль;
“Гвоздика” ўзиюрар артиллерия тизими;
иккита Д-30 гаубицасини йўқотди.
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