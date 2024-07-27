https://sputniknews.uz/20240727/rossiya-harbiylari-dxr-lozovatskoe-44959738.html
Россия ҳарбийлари ДХРнинг Лозоватское аҳоли пунктини озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРнинг Лозоватское аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари ДХРнинг Лозоватское қишлоғини озод қилди
2024-07-27T16:08+0500
2024-07-27T16:08+0500
2024-07-27T16:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
украина
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TOШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРдаги Лозоватское қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Бундан ташқари, “Марказ” жангчилари Украина Қуролли кучларининг 32-, 53-, 151-механизациялашган, 1-ҳаво ҳужуми, 59-мотопиёда, 68-пиёда бригадаларини Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородский, Шербиновка ва Новоселовка Первая туманларида мағлуб этишди. Шунингдек, 31-, 151-механизациялашган ва 95-ҳаво ҳужуми бригадаларининг ҳужум самолётларининг учта қарши ҳужумини қайтаришди.Украина армияси бир кунда:
https://sputniknews.uz/20240726/rossiya-ukraina-44952668.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
россия ҳарбийлари дхрнинг лозоватское қишлоғини озод қилди
россия ҳарбийлари дхрнинг лозоватское қишлоғини озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРнинг Лозоватское аҳоли пунктини озод қилди
16:08 27.07.2024 (янгиланди: 16:09 27.07.2024)
“Марказ” қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Лозоватское аҳоли пунктини озод қилди.
TOШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Россия қўшинлари ДХРдаги Лозоватское қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди
Россия Мудофаа вазирлиги.
“Марказ” қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Лозоватское аҳоли пунктини фаол ҳаракатлар билан озод қилди”, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, “Марказ” жангчилари Украина Қуролли кучларининг 32-, 53-, 151-механизациялашган, 1-ҳаво ҳужуми, 59-мотопиёда, 68-пиёда бригадаларини Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородский, Шербиновка ва Новоселовка Первая туманларида мағлуб этишди. Шунингдек, 31-, 151-механизациялашган ва 95-ҳаво ҳужуми бригадаларининг ҳужум самолётларининг учта қарши ҳужумини қайтаришди.
Украина армияси бир кунда:
тахминан 425 аскар (ўлдирилган ва яраланган);
иккита зирҳли транспорт воситаси, шу жумладан М113;
“Гвоздика” ўзиюрар артиллерия тизими;
иккита Д-30 гаубицасини йўқотди.