https://sputniknews.uz/20240726/rossiya-ukraina-44952668.html

Россия Краматорскдаги Украина омборини вайрон қилди — видео

Россия Краматорскдаги Украина омборини вайрон қилди — видео

Sputnik Ўзбекистон

Мудофаа вазирлиги УҚКнинг ёнаётган қурол-яроғ омбори видеосини намойиш қилди. 26.07.2024, Sputnik Ўзбекистон

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2024-07-26T17:11+0500

2024-07-26T17:31+0500

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

россия

украина

видео

қуролли кучлар

донецк халқ республикаси (дхр)

луганск халқ республикаси (лхр)

россия мудофаа вазирлиги

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ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари “Искандер-М” ракетаси ёрдамида Краматорскда жойлашган УҚК 56-алоҳида мотоўқчилар бригадасининг ракета ва артиллерия қуроллари омборига ва зирҳли техника яширин сақланаётган саноат зонасига зарба берди. Махсус ҳарбий операция бошланганидан буён Украина Қуролли кучлари умумий ҳисобда 630 та самолёт, 278 та вертолёт, 28 644 та учувчисиз аппаратлар, 556 та зенит-ракета тизими, 16 684 та танк ва бошқа зирҳли жанговар техника, 1390 та кўп ракетали тизимлар, 12 416та дала артиллерияси ва миномётлари, 24 086 дона махсус ҳарбий машиналардан маҳрум бўлди.

украина

луганск халқ республикаси (лхр)

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Уничтожение ударом "Искандера" склада ВСУ в Краматорске Sputnik Ўзбекистон Российские военные ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й бригады ВСУ в Краматорске, сообщило Минобороны. Среди уничтоженной техники - пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин. 2024-07-26T17:11+0500 true PT0M18S

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