Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240726/rossiya-ukraina-44952668.html
Россия Краматорскдаги Украина омборини вайрон қилди — видео
Россия Краматорскдаги Украина омборини вайрон қилди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги УҚКнинг ёнаётган қурол-яроғ омбори видеосини намойиш қилди. 26.07.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-07-26T17:11+0500
2024-07-26T17:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
видео
қуролли кучлар
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/1a/44952472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_251b562832b61f9de6e431fefdcbdfe4.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари “Искандер-М” ракетаси ёрдамида Краматорскда жойлашган УҚК 56-алоҳида мотоўқчилар бригадасининг ракета ва артиллерия қуроллари омборига ва зирҳли техника яширин сақланаётган саноат зонасига зарба берди. Махсус ҳарбий операция бошланганидан буён Украина Қуролли кучлари умумий ҳисобда 630 та самолёт, 278 та вертолёт, 28 644 та учувчисиз аппаратлар, 556 та зенит-ракета тизими, 16 684 та танк ва бошқа зирҳли жанговар техника, 1390 та кўп ракетали тизимлар, 12 416та дала артиллерияси ва миномётлари, 24 086 дона махсус ҳарбий машиналардан маҳрум бўлди.
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Уничтожение ударом "Искандера" склада ВСУ в Краматорске
Sputnik Ўзбекистон
Российские военные ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й бригады ВСУ в Краматорске, сообщило Минобороны. Среди уничтоженной техники - пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин.
2024-07-26T17:11+0500
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/1a/44952472_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_67dc07f99f461ce3b1a6ba1f942b1537.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, видео, қуролли кучлар, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), россия мудофаа вазирлиги, видео
россия, украина, видео, қуролли кучлар, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), россия мудофаа вазирлиги, видео

Россия Краматорскдаги Украина омборини вайрон қилди — видео

17:11 26.07.2024 (янгиланди: 17:31 26.07.2024)
Oбуна бўлиш
Мудофаа вазирлиги УҚКнинг ёнаётган қурол-яроғ омбори видеосини намойиш қилди.
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари “Искандер-М” ракетаси ёрдамида Краматорскда жойлашган УҚК 56-алоҳида мотоўқчилар бригадасининг ракета ва артиллерия қуроллари омборига ва зирҳли техника яширин сақланаётган саноат зонасига зарба берди.

“Зарбаси натижасида HIMARS кўп ракетали тизимнинг учириш қурилмаси, “Град” реактив ўт очиш тизимининг 5 та техника бирлиги, бешта танк ва 10 тагача турли зирҳли техника йўқ қилинди”, - дейилади ҳисоботда.

Махсус ҳарбий операция бошланганидан буён Украина Қуролли кучлари умумий ҳисобда 630 та самолёт, 278 та вертолёт, 28 644 та учувчисиз аппаратлар, 556 та зенит-ракета тизими, 16 684 та танк ва бошқа зирҳли жанговар техника, 1390 та кўп ракетали тизимлар, 12 416та дала артиллерияси ва миномётлари, 24 086 дона махсус ҳарбий машиналардан маҳрум бўлди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0