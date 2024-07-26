https://sputniknews.uz/20240726/rossiya-ukraina-44952668.html
Россия Краматорскдаги Украина омборини вайрон қилди — видео
Россия Краматорскдаги Украина омборини вайрон қилди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги УҚКнинг ёнаётган қурол-яроғ омбори видеосини намойиш қилди. 26.07.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-07-26T17:11+0500
2024-07-26T17:11+0500
2024-07-26T17:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
видео
қуролли кучлар
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари “Искандер-М” ракетаси ёрдамида Краматорскда жойлашган УҚК 56-алоҳида мотоўқчилар бригадасининг ракета ва артиллерия қуроллари омборига ва зирҳли техника яширин сақланаётган саноат зонасига зарба берди. Махсус ҳарбий операция бошланганидан буён Украина Қуролли кучлари умумий ҳисобда 630 та самолёт, 278 та вертолёт, 28 644 та учувчисиз аппаратлар, 556 та зенит-ракета тизими, 16 684 та танк ва бошқа зирҳли жанговар техника, 1390 та кўп ракетали тизимлар, 12 416та дала артиллерияси ва миномётлари, 24 086 дона махсус ҳарбий машиналардан маҳрум бўлди.
украина
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Уничтожение ударом "Искандера" склада ВСУ в Краматорске
Sputnik Ўзбекистон
Российские военные ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й бригады ВСУ в Краматорске, сообщило Минобороны.
Среди уничтоженной техники - пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин.
2024-07-26T17:11+0500
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россия, украина, видео, қуролли кучлар, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), россия мудофаа вазирлиги, видео
россия, украина, видео, қуролли кучлар, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), россия мудофаа вазирлиги, видео
Россия Краматорскдаги Украина омборини вайрон қилди — видео
17:11 26.07.2024 (янгиланди: 17:31 26.07.2024)
Мудофаа вазирлиги УҚКнинг ёнаётган қурол-яроғ омбори видеосини намойиш қилди.
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари “Искандер-М” ракетаси ёрдамида Краматорскда жойлашган УҚК 56-алоҳида мотоўқчилар бригадасининг ракета ва артиллерия қуроллари омборига ва зирҳли техника яширин сақланаётган саноат зонасига зарба берди.
“Зарбаси натижасида HIMARS кўп ракетали тизимнинг учириш қурилмаси, “Град” реактив ўт очиш тизимининг 5 та техника бирлиги, бешта танк ва 10 тагача турли зирҳли техника йўқ қилинди”, - дейилади ҳисоботда.
Махсус ҳарбий операция бошланганидан буён Украина Қуролли кучлари умумий ҳисобда 630 та самолёт, 278 та вертолёт, 28 644 та учувчисиз аппаратлар, 556 та зенит-ракета тизими, 16 684 та танк ва бошқа зирҳли жанговар техника, 1390 та кўп ракетали тизимлар, 12 416та дала артиллерияси ва миномётлари, 24 086 дона махсус ҳарбий машиналардан маҳрум бўлди.