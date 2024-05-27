https://sputniknews.uz/20240527/ozbekiston-rossiya-44086417.html
Ўзбекистонда Россиянинг яна 2 та олийгоҳи филиаллари очилади
Ўзбекистонда Россиянинг яна 2 та олийгоҳи филиаллари очилади
Sputnik Ўзбекистон
Ҳозир Ўзбекистонда жами 14 та Россия олий ўқув юртларининг филиаллари мавжуд.Россия олий ўқув юртларида 50 мингдан ортиқ ўзбекистонлик, Россия олий ўқув юртларининг Ўзбекистондаги филиалларида 8 мингга яқин талаба таҳсил олмоқда.
2024-05-27T16:44+0500
2024-05-27T16:44+0500
2024-05-27T16:44+0500
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ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Ўзбекистонда Бауман номидаги Москва техника университети ва Бутунроссия ташқи савдо академияси филиаллари очилади. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Кўксарой қароргоҳида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путиннинг тор доирадаги учрашуви бўлиб ўтди.Учрашувда Ўзбекистон-Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ва чуқурлаштириш масалалари кўриб чиқилди.Ҳозир Ўзбекистонда жами 14 та Россия олий ўқув юртларининг филиаллари мавжуд.Россия олий ўқув юртларида 60 мингдан ортиқ ўзбекистонлик, Россия олий ўқув юртларининг Ўзбекистондаги филиалларида 8 мингга яқин талаба таҳсил олмоқда.
https://sputniknews.uz/20240527/putin-russia-uzbekistan-talabalar-44085371.html
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россия ўзбекистон олийгоҳ филиал маълумот
россия ўзбекистон олийгоҳ филиал маълумот
Ўзбекистонда Россиянинг яна 2 та олийгоҳи филиаллари очилади
Ўзбекистонда Бауман номидаги Москва техника университети филиали очилади.
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik.
Ўзбекистонда Бауман номидаги Москва техника университети ва Бутунроссия ташқи савдо академияси филиаллари очилади. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
Кўксарой қароргоҳида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путиннинг тор доирадаги учрашуви бўлиб ўтди.
Учрашувда Ўзбекистон-Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ва чуқурлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
“Таълим ва муҳандис кадрларни тайёрлаш соҳаларидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди. Ўзбекистонда Бауман номидаги Москва техника университети ва Бутунроссия ташқи савдо академияси филиалларини очиш бўйича келишувларга эришилди”, - дейилган хабарда.
Ҳозир Ўзбекистонда жами 14 та Россия олий ўқув юртларининг филиаллари мавжуд.
Россия олий ўқув юртларида 60 мингдан ортиқ ўзбекистонлик, Россия олий ўқув юртларининг Ўзбекистондаги филиалларида 8 мингга яқин талаба таҳсил олмоқда.