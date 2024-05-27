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Тошкентда Мирзиёев ва Путин музокаралари бошланди — жонли эфир
Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2024
Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Россия президенти Владимир Путин 26–27 май кунлари давлат ташрифи билан мамлакатда бўлади. Ташриф давомида икки давлат ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада чуқурлаштириш муҳокама қилинади.
https://sputniknews.uz/20240527/putin-russia-uzbekistan-talabalar-44085371.html
Путин Россияда таҳсил олаётган ўзбекистонлик талабалар сонини айтди
Путин Россияда таҳсил олаётган ўзбекистонлик талабалар сонини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Путин Россия университетларида ўзбекистонлик талабалар сони ҳақида гапирди.
2024-05-27T16:00+0500
2024-05-27T16:00+0500
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владимир путиннинг ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
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ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Ўзбекистон Россияда таҳсил олаётган талабалар сони бўйича МДҲ давлатлари орасида биринчи ўринлардан бирини эгаллайди. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Шавкат Мирзиёев билан кенг таркибдаги музокараларида маълум қилди.Маълумот учун, шу кунларда Россия Федерацияси президенти давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлиб турибди. Бугун Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путин ўртасида музокаралар бошланди.
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жамият, ўзбекистон, россия, ўзбекистон - россия, талабалар, владимир путин
жамият, ўзбекистон, россия, ўзбекистон - россия, талабалар, владимир путин

Путин Россияда таҳсил олаётган ўзбекистонлик талабалар сонини айтди

16:00 27.05.2024
© Sputnik / Александр КряжевСтудент
Студент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.05.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Путин Россия университетларида ўзбекистонлик талабалар сони ҳақида гапирди.
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Ўзбекистон Россияда таҳсил олаётган талабалар сони бўйича МДҲ давлатлари орасида биринчи ўринлардан бирини эгаллайди. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Шавкат Мирзиёев билан кенг таркибдаги музокараларида маълум қилди.
“Ўзбекистон Россия олий ўқув юртларида таҳсил олаётган талабалар сони бўйича МДҲ давлатлари орасида биринчи ўринлардан бирини эгаллайди – 63 мингдан ортиқ, 14 мингга яқин киши бизда бепул таълим олмоқда”, – деди Путин музокаралар чоғида.
Маълумот учун, шу кунларда Россия Федерацияси президенти давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлиб турибди. Бугун Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путин ўртасида музокаралар бошланди.
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