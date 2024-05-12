https://sputniknews.uz/20240512/uzbekistan-ulush-davlat-investisiya-43840032.html
Ўзбекистондаги энг юқори улушга эга давлат қайси?
Ўзбекистондаги энг юқори улушга эга давлат қайси?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми 107,1 трлн сўмни ташкил этди.
2024-05-12T09:50+0500
2024-05-12T09:50+0500
2024-05-12T09:50+0500
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ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Ўзбекистонда ўзлаштирилаётган хорижий инвестициялар ҳажмида Хитой ва Россия улуши юқори. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълум қилди.Қайд этилишича, 2024 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми 107,1 трлн сўмни ташкил этган.Шундан асосий капиталга ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитлар улуши 68,9 % га етган.Ўзбекистонда хорижий инвесторларни қандай янгиликлар кутмоқда?Ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмида энг юқори улушга эга бўлган инвестор давлатлар:Марказий Осиё давлатларига қандай инвестициялар зарур?Россия Ўзбекистоннинг энг йирик сармоядори — ЭргашевЎзбекистонга жуда кўп инвестиция керак — Притчин
https://sputniknews.uz/20240304/hudud-xorijiy-investitsiyalar-korxonalar-42762802.html
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ўзбекистон асосий капитал инвестициялар
ўзбекистон асосий капитал инвестициялар
Ўзбекистондаги энг юқори улушга эга давлат қайси?
Ўзбекистонда асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми 107,1 трлн сўмни ташкил этди.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik.
Ўзбекистонда ўзлаштирилаётган хорижий инвестициялар ҳажмида Хитой ва Россия улуши юқори. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълум қилди.
Қайд этилишича, 2024 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми 107,1 трлн сўмни ташкил этган.
Шундан асосий капиталга ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитлар улуши 68,9 % га етган.
Ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмида энг юқори улушга эга бўлган инвестор давлатлар:
Саудия Арабистони – 7,2 %;