https://sputniknews.uz/20240412/rossiya-ozbekistonning-eng-yirik-sarmoyadori--ergashev-43406994.html
Россия Ўзбекистоннинг энг йирик сармоядори — Эргашев
Россия Ўзбекистоннинг энг йирик сармоядори — Эргашев
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Ҳам савдо ҳам инвестициялар соҳасида Россия ва Хитой Ўзбекистоннинг энг йирик ҳамкорлари бўлиб қолмоқда. 12.04.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-04-12T21:34+0500
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2024-04-12T21:34+0500
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ТОШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Россия ва Хитой Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорларидир. 2023 йилда Хитой билан ташқи савдо $10 млрд.дан ошган бўлса, Россия билан $9,8 млрд.га етди Инвестициялар соҳасида ҳам худди шундай манзара, Хитой ва Россия Ўзбекистоннинг энг йирик сармоядорларидир. Батафсил видеолавҳамизда томоша қилинг.
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видео, россия, хитой, ўзбекистон - россия, ўзбекистон, инвестиция, видео
видео, россия, хитой, ўзбекистон - россия, ўзбекистон, инвестиция, видео
Россия Ўзбекистоннинг энг йирик сармоядори — Эргашев
Ҳам савдо ҳам инвестициялар соҳасида Россия ва Хитой Ўзбекистоннинг энг йирик ҳамкорлари бўлиб қолмоқда.
ТОШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Россия ва Хитой Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорларидир.
2023 йилда Хитой билан ташқи савдо $10 млрд.дан ошган бўлса, Россия билан $9,8 млрд.га етди
Инвестициялар соҳасида ҳам худди шундай манзара, Хитой ва Россия Ўзбекистоннинг энг йирик сармоядорларидир.
Сўнгги 20 йилдан ортиқ вақт давомида Россия Ўзбекистонга киритган 13 миллиард доллар сармоя киритди. Бу кўрсатгич, унчалик катта бўлмаса-да, аммо маблағлар қайси соҳаларга йўналтирилгани муҳим. Булар савдо эмас, хизматлар эмас — саноат соҳаларидир. Бу сармоянинг катта қисми ишлаб чиқариш соҳасига йўналтирилган, - дейди Эргашев.
Батафсил видеолавҳамизда томоша қилинг.