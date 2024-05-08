Рус қўшинлари ДХРда Новокалиновони тўлиқ озод қилишди
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО.
© Sputnik / РИА Новости/
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Мудофаа вазирлиги: Россия қўшинлари Новокалиново қишлоғини тўлиқ озод қилишди.
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. "Марказ" ҳарбий гуруҳлари бўлинмалари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Новокалиновони озод қилди. Бу ҳақда РИА Новости Россия Мудофаа вазирлигига таяниб хабар берди.
“Муваффақиятли ҳаракатлар натижасида “Марказ” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Новокалиново аҳоли пунктини тўлиқ озод қилди”, — дейилади Мудофаа вазирлиги хабарида.