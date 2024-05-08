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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240508/russiya-dxr-novokalinovo-ozod-43794661.html
Рус қўшинлари ДХРда Новокалиновони тўлиқ озод қилишди
Рус қўшинлари ДХРда Новокалиновони тўлиқ озод қилишди
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги: Россия қўшинлари Новокалиново қишлоғини тўлиқ озод қилишди.
2024-05-08T19:15+0500
2024-05-08T19:15+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
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россия мудофаа вазири
донецк халқ республикаси (дхр)
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ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. "Марказ" ҳарбий гуруҳлари бўлинмалари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Новокалиновони озод қилди. Бу ҳақда РИА Новости Россия Мудофаа вазирлигига таяниб хабар берди.Рус қўшинлари ДХРда Очеретинони озод қилишдиРоссия ҳарбийлари яна иккита аҳоли пунктини озод қилдиРус ҳарбийлари ДХРда Бердичини тўлиқ озод қилдиРус қўшинлари ДХРнинг Семеновка қишлоғини озод қилди
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мудофаа вазирлиги россия қўшинлари новокалиново қишлоқ озод
мудофаа вазирлиги россия қўшинлари новокалиново қишлоқ озод

Рус қўшинлари ДХРда Новокалиновони тўлиқ озод қилишди

19:15 08.05.2024
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2024
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Мудофаа вазирлиги: Россия қўшинлари Новокалиново қишлоғини тўлиқ озод қилишди.
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. "Марказ" ҳарбий гуруҳлари бўлинмалари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Новокалиновони озод қилди. Бу ҳақда РИА Новости Россия Мудофаа вазирлигига таяниб хабар берди.
“Муваффақиятли ҳаракатлар натижасида “Марказ” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Новокалиново аҳоли пунктини тўлиқ озод қилди”, — дейилади Мудофаа вазирлиги хабарида.
Рус қўшинлари ДХРда Очеретинони озод қилишди
Россия ҳарбийлари яна иккита аҳоли пунктини озод қилди
Рус ҳарбийлари ДХРда Бердичини тўлиқ озод қилди
Рус қўшинлари ДХРнинг Семеновка қишлоғини озод қилди
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