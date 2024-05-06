Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240506/rossiya-maxsus-harbiy-operatsiya-43748377.html
Россия ҳарбийлари яна иккита аҳоли пунктини озод қилди
Россия ҳарбийлари яна иккита аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Соловево ва Харьков вилоятидаги Котляровка шаҳарларини озод қилди
2024-05-06T18:11+0500
2024-05-06T18:11+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
донецк халқ республикаси (дхр)
украина
россия мудофаа вазири
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/33982059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_670150a708b0f335dd6381108640a4f9.jpg
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Россия ҳарбийлари ДХРдаги Соловьёво ва Харьков вилоятидаги Котляровкани озод қилди. Бу ҳақда РИА Новости Мудофаа вазирлигига таяниб хабар берди.Котляровка "Ғарбий" гуруҳи жангчилари томонидан озод қилинди. Котляровканинг озод этилиши шимолда бир неча километр узоқликда жойлашган Кисловкадаги Украина қуролли кучлари учун вазиятни сезиларли даражада мураккаблаштиради. Агар душманни бу икки қишлоқдан қувиб чиқариш мумкин бўлса, рус қўшинлари учун жанубдан Ивановкага йўл очилади. Ушбу йўналишдаги илгарилаш Осколнинг чап қирғоғидаги Купянскдан шарқда Украина кўпригини қисқартиради.Соловьёвонинг озод этилиши Очеретино тўсиғини қанотдаги ҳужумдан ҳимоя қилишга имкон беради.Рус қўшинлари ДХРда Очеретинони озод қилишдиРус ҳарбийлари ДХРда Бердичини тўлиқ озод қилдиРус қўшинлари ДХРнинг Семеновка қишлоғини озод қилди
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/33982059_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1cc98d162ec42dbd2b4ca739b4667570.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия ҳарбийлари дхр соловево харьков котляровка озод
россия ҳарбийлари дхр соловево харьков котляровка озод

Россия ҳарбийлари яна иккита аҳоли пунктини озод қилди

18:11 06.05.2024
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / РИА Новости
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ҳарбийлари Соловьёво ва Котляровка аҳоли пунктларини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Россия ҳарбийлари ДХРдаги Соловьёво ва Харьков вилоятидаги Котляровкани озод қилди. Бу ҳақда РИА Новости Мудофаа вазирлигига таяниб хабар берди.

“Марказ” қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари муваффақиятли ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Соловьёво аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади вазирлик хабарида.

Котляровка "Ғарбий" гуруҳи жангчилари томонидан озод қилинди. Котляровканинг озод этилиши шимолда бир неча километр узоқликда жойлашган Кисловкадаги Украина қуролли кучлари учун вазиятни сезиларли даражада мураккаблаштиради. Агар душманни бу икки қишлоқдан қувиб чиқариш мумкин бўлса, рус қўшинлари учун жанубдан Ивановкага йўл очилади. Ушбу йўналишдаги илгарилаш Осколнинг чап қирғоғидаги Купянскдан шарқда Украина кўпригини қисқартиради.
Соловьёвонинг озод этилиши Очеретино тўсиғини қанотдаги ҳужумдан ҳимоя қилишга имкон беради.
Рус қўшинлари ДХРда Очеретинони озод қилишди
Рус ҳарбийлари ДХРда Бердичини тўлиқ озод қилди
Рус қўшинлари ДХРнинг Семеновка қишлоғини озод қилди
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0