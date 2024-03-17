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Ўзбекистонда Россия президенти сайлови бўйича овоз бериш жараёни якунланди
Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.03.2024
Россия президенти сайлови — 2024 йил
Россия президенти сайловлари 2024 йил 15 мартдан 17 мартгача бўлиб ўтади. Ўзбекистонда овоз бериш учун 17 март куни Тошкент ва Самарқандда сайлов участкалари очилади.
https://sputniknews.uz/20240317/rossiya-prezident-saylov-ozbekiston-ovoz-berish-42999472.html
Ўзбекистонда Россия президенти сайлови бўйича овоз бериш жараёни якунланди
Ўзбекистонда Россия президенти сайлови бўйича овоз бериш жараёни якунланди
Sputnik Ўзбекистон
Сайлов участкаларида овоз бериш натижаларини аниқлаш, бюллетенларни санаш жараёнлари бошланди.
2024-03-17T20:24+0500
2024-03-17T20:27+0500
россия президенти сайлови — 2024 йил
сиёсат
россия
ўзбекистон
тошкент
самарқанд
сайловлар
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ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Ўзбекистон вақти билан соат 20:00 да Россия президенти сайловида овоз бериш жараёнлари якунланди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тошкент ва Самарқандда ташкил этилган сайлов участкасида мингдан ортиқ Россия фуқаролари овоз берди.Россия президенти сайловида сайловчиларнинг фаоллиги 70% дан ошдиСайлов участкаларида овоз бериш натижаларини аниқлаш, бюллетенларни санаш жараёнлари бошланди.Маълумот учун, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).МДҲ миссияси Россиядаги сайловлар қандай ўтаётганини маълум қилдиТошкентдаги сайлов участкасида катта навбат ҳосил бўлди — фото, видео
https://sputniknews.uz/20240317/rossiya-prezident-saylov-ozbekiston-rossiya-42999618.html
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сайлов участкалари овоз бериш натижалари
сайлов участкалари овоз бериш натижалари

Ўзбекистонда Россия президенти сайлови бўйича овоз бериш жараёни якунланди

20:24 17.03.2024 (янгиланди: 20:27 17.03.2024)
© SputnikВ Узбекистане по состоянию на 12.00 проголосовали 1 180 россиян
В Узбекистане по состоянию на 12.00 проголосовали 1 180 россиян - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.03.2024
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Сайлов участкаларида овоз бериш натижаларини аниқлаш, бюллетенларни санаш жараёнлари бошланди.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Ўзбекистон вақти билан соат 20:00 да Россия президенти сайловида овоз бериш жараёнлари якунланди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Тошкент ва Самарқандда ташкил этилган сайлов участкасида мингдан ортиқ Россия фуқаролари овоз берди.
Россия президенти сайловида сайловчиларнинг фаоллиги 70% дан ошди
Сайлов участкаларида овоз бериш натижаларини аниқлаш, бюллетенларни санаш жараёнлари бошланди.
Маълумот учун, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).
МДҲ миссияси Россиядаги сайловлар қандай ўтаётганини маълум қилди
Тошкентдаги сайлов участкасида катта навбат ҳосил бўлди — фото, видео
В Узбекистане по состоянию на 12.00 проголосовали 1 180 россиян - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.03.2024
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