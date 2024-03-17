https://sputniknews.uz/20240317/rossiya-prezident-saylov-ozbekiston-ovoz-berish-42999472.html
Ўзбекистонда Россия президенти сайлови бўйича овоз бериш жараёни якунланди
Ўзбекистонда Россия президенти сайлови бўйича овоз бериш жараёни якунланди
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Сайлов участкаларида овоз бериш натижаларини аниқлаш, бюллетенларни санаш жараёнлари бошланди.
2024-03-17T20:24+0500
2024-03-17T20:24+0500
2024-03-17T20:27+0500
россия президенти сайлови — 2024 йил
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ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Ўзбекистон вақти билан соат 20:00 да Россия президенти сайловида овоз бериш жараёнлари якунланди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тошкент ва Самарқандда ташкил этилган сайлов участкасида мингдан ортиқ Россия фуқаролари овоз берди.Россия президенти сайловида сайловчиларнинг фаоллиги 70% дан ошдиСайлов участкаларида овоз бериш натижаларини аниқлаш, бюллетенларни санаш жараёнлари бошланди.Маълумот учун, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).МДҲ миссияси Россиядаги сайловлар қандай ўтаётганини маълум қилдиТошкентдаги сайлов участкасида катта навбат ҳосил бўлди — фото, видео
https://sputniknews.uz/20240317/rossiya-prezident-saylov-ozbekiston-rossiya-42999618.html
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сайлов участкалари овоз бериш натижалари
сайлов участкалари овоз бериш натижалари
Ўзбекистонда Россия президенти сайлови бўйича овоз бериш жараёни якунланди
20:24 17.03.2024 (янгиланди: 20:27 17.03.2024)
Эксклюзив
Сайлов участкаларида овоз бериш натижаларини аниқлаш, бюллетенларни санаш жараёнлари бошланди.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Ўзбекистон вақти билан соат 20:00 да Россия президенти сайловида овоз бериш жараёнлари якунланди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Тошкент ва Самарқандда ташкил этилган сайлов участкасида мингдан ортиқ Россия фуқаролари овоз берди.
Сайлов участкаларида овоз бериш натижаларини аниқлаш, бюллетенларни санаш жараёнлари бошланди.
Маълумот учун, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).