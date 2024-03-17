https://sputniknews.uz/20240317/rossiya-prezident-saylov-70-foiz-43000167.html
Россия президенти сайловида сайловчиларнинг фаоллиги соат 16:03 ҳолатига 70% дан ошди
Россия президенти сайловида сайловчиларнинг фаоллиги соат 16:03 ҳолатига 70% дан ошди
Sputnik Ўзбекистон
Сайловчиларнинг иштироки 70,01 фоизни ташкил этди.
2024-03-17T18:19+0500
2024-03-17T18:19+0500
2024-03-17T18:46+0500
россия президенти сайлови — 2024 йил
сиёсат
россия
сайловлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42959495_0:53:3077:1784_1920x0_80_0_0_124a067297c07ce9e1f030a5406adec0.jpg
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Россия президенти сайловларида сайловчиларнинг 70,01 фоизи иштирок этди, дея хабар берди Марказий сайлов комиссияси. Марказий сайлов комиссияси маълумотларига кўра, соат 16:03 ҳолатига кўра, бутун мамлакат бўйича Россия Федерацияси президенти сайловида сайловчиларнинг иштироки 70,01 фоизни ташкил этган.Маълумот учун, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).
https://sputniknews.uz/20240317/mdh-missiya-rossiya-saylovlar-42994041.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42959495_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_cb003889af2794500dd7a283efbe4d16.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия президент сайловлар
россия президент сайловлар
Россия президенти сайловида сайловчиларнинг фаоллиги соат 16:03 ҳолатига 70% дан ошди
18:19 17.03.2024 (янгиланди: 18:46 17.03.2024)
Сайловчиларнинг иштироки 70,01 фоизни ташкил этди.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Россия президенти сайловларида сайловчиларнинг 70,01 фоизи иштирок этди, дея хабар берди Марказий сайлов комиссияси.
Марказий сайлов комиссияси маълумотларига кўра, соат 16:03 ҳолатига кўра, бутун мамлакат бўйича Россия Федерацияси президенти сайловида сайловчиларнинг иштироки 70,01 фоизни ташкил этган.
Маълумот учун, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).