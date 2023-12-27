https://sputniknews.uz/20231227/2023-yil-faxrlanish-ozbekistonliklar-41834904.html

2023 йилда фахрланиш мумкин бўлган ўзбекистонликлар — улар кимлар?

2023 йилда фахрланиш мумкин бўлган ўзбекистонликлар — улар кимлар?

Ўтиб бораётган йилда ўзбекистонликлар чемпион бўлишди, хитга айланган қўшиқларни яратишди, қийин пайтларда ёрдам беришди.

2023-12-27T15:01+0500

2023-12-27T15:01+0500

2023-12-27T20:04+0500

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Sputnik Ўзбекистон нафақат ўз юртида, балки хорижда ҳам машҳур бўлган спортчилар, санъаткорлар ва оддий одамлар ҳақида материал тайёрлади.Аббосбек ФайзуллаевБу йил Эрон устидан қозонилган ғалабадан сўнг футболчи Ўзбекистон миллий терма жамоасининг асосий таркибига кирди. Файзуллаев бутун ўйиндаги ягона голни 47-дақиқада киритиб, Ўзбекистон U-23 Осиё кубогининг финал босқичига олиб чиқди.Қолаверса, жорий йилнинг август ойида футболчи Тошкентнинг “Пахтакор” клубидан Россиянинг ЦСКА жамоасига ўтган эди. У ерда қисқа муддат бўлишига қарамай, Аббосбек аллақачон ноябрь-декабрь ойларининг энг яхши футболчиси сифатида тан олинди. Шунингдек, у Халқаро футбол тарихи ва статистикаси федерацияси (IFFHS) томонидан дунёнинг энг яхши ёш футболчиси номинациясига даъвогарлик қилган, номзодлар орасида "Реал Мадрид" футболчиси Жуд Беллингем ва "Барселона" футболчиси Гави ҳам бор.Моҳира СултоноваЎзбекистоннинг қадимий ҳунармандчилик анъаналарини асраб-авайлашга бағишланган “Ўзбеклигим ўзлигим” ташкилоти раҳбари жорий йилнинг февраль ойида Туркияда содир бўлган зилзиладан жабр кўрганлар учун чопон йиққан эди.Моҳира Султоновнинг хайрли ишида дўстлари, танишлари қўллаб-қувватлади. Бу ҳақдаги постга ижтимоий тармоқлар фойдаланувчилари ҳам муносабат билдиришган. Натижада аёл Туркиянинг жабрланган ҳудудларига инсонпарварлик ёрдами сифатида юборилган юздан ортиқ миллий либосларни йиғишга муваффақ бўлди.TT.Team (Traffic Tashkent Team)ТТ. Team жамоаси аъзолари Ўзбекистон киберспорт жамоаси таркибида CS:GO компьютер ўйини бўйича Осиё ва Океания чемпиони бўлишди. Ўзбекистон IESF Asian Championship финалида Мўғулистон вакилларини мағлуб этди. 1-ўрин учун улар 7 минг доллар олишди. Бу ғалаба жамоага жаҳон чемпионати йўлланмасини ҳам таъминлади ва бунда жамоа ярим финалга чиқишга муваффақ бўлди.Нигина ЎктамоваСпортчи 20 ёшида украиналик Кристина Лакичукни мағлуб этиб, бокс бўйича ёшлар ўртасида жаҳон чемпиони бўлди. Ғалаба Нигинага нафақат олтин медаль, балки қизлар ўртасида бокс бўйича биринчи жаҳон чемпиони унвонини ҳам келтирди.Саидисломбек АбдулқосимзодаСирдарёлик йигит Янгиер шаҳридаги Жанубий Мирзачўл каналида чўкиб кетаётган она ва болани қутқариб қолди. Қутқарув вақтида унинг ўзи деярли чўкиб кетишига оз қолди. Бироқ ҳаммаси яхши якунланди – она-бола қутқарилди. Саидисломбек эса фахрий ёрлиқ билан тақдирланди ва йигитни Фавқулодда вазиятлар вазирлигига жойлаштиришга ваъда беришди.Гулнара ИвановаЎзбекистонлик ёш кинорежиссёр Гулнора Иванова яқинда америкалик машҳур ёзувчи Стивен Кингнинг “Қўл бериб кўришмайдиган одам” ҳикоясини суратга олиш ҳуқуқини атиги 1 долларга сотиб олди. Унинг айтишича, у бундай омадни кутмаган ва фильмни суратга олиш учун нафақат бюджетини, балки ота-онасининг пулларини ҳам сарфлаган. Ўз касбига бундай садоқат қизга шон-шараф ва кўплаб қизиқарли лойиҳаларни берди.Аъзамжон Муллажонов (azzamchik coca boyz)Фарғоналик ўқитувчи қўшиқ ёзди, ижтимоий тармоқларда у 15 миллиондан ортиқ кўрилди ва йигитни юлдузга айлантирди. Аъзам нафақат Ўзбекистонда, балки бутун дунёда танилди ва тингланди, миллионер блогерлар унинг хитига видео суратга олишди. Унинг ўзи шон-шуҳратини хотиржам қабул қилади, ватани Фарғонада болаларга гитара чалишни, вокални ўргатишда давом этмоқда.Насиба АюбхановаЖорий йилнинг февраль ойида ўзбекистонлик блогер Истанбулда бўлганида зилзила қурбонлари учун хайрия акциясини очган эди. Аюбхоновани мамлакатдаги йирик блогерлар ва оддий ўзбекистонликлар фаол қўллаб-қувватлашди. 5 кун ичида Насиба 60 минг доллардан кўпроқ пул йиғишга муваффақ бўлди, бунинг учун у 2 юк машинаси гуманитар ёрдам юборди ва 10 та контейнер уйи қуришга ёрдам берди.Баҳодир ЖалоловБаҳодир Жалолов 2023 йилда ўзбекистонлик боксчи ва Олимпиада чемпиони “Странжа” халқаро турнирида ғолиб бўлди ва қозоғистонлик Қамшибек Кункабаевни мағлуб этиб, Хитойда бўлиб ўтган Осиё ўйинлари чемпиони бўлди.Шунингдек, у АҚШнинг Оклахома штатида бўлиб ўтган бокс мусобақасида нигериялик Онореде Эҳваремени мағлуб этди ва Тошкентда Крис Томпсон билан ғалаба қозонди. Энди Жалолов WBC рейтингининг 15-поғонасида, шунингдек, дунёнинг топ-40 та энг яхши оғир вазн тоифасида.

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