Қирғизистон парламенти раҳбари Ўзбекистон IT соҳаси билан танишди — фото

Қирғизистон парламенти вакилларига IT соҳасида амалга оширилаётган ишлар ҳақида маълумотлар берилди.

ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Қирғизистон Жогорку Кенеши торағаси Нурланбек Шакиев расмий ташриф доирасида Тошкент шаҳридаги IT Парк Ўзбекистон мажмуасига ташриф буюрди. Бу ҳақда Рақамли технологиялар вазирлиги хабар берди. Олий Мажлис Сенати раисининг биринчи ўринбосари Содиқ Сафоев ҳамроҳлигидаги делегация аъзолари Ўзбекистон IT соҳасидаги ислоҳотлар билан яқиндан танишишди.Рақамли технологиялар вазири томонидан қилинган тақдимотда меҳмонларга мамлакатда IT соҳасида амалга оширилаётган ишлар ҳақида маълумотлар берилди.Ташриф буюрган меҳмонлар билан мулоқот давомида IT экспорт ҳажмини 5 млрд долларга етказиш ва Ўзбекистонни IT хабга айлантириш йўлида келгусидаги режалар ҳақида гапириб ўтилди.Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Шавкат Мирзиёев ташриф билан мамлакатда бўлиб турган Қирғизистон Жогорку Кенеши торағаси Нурланбек Шакиевни қабул қилди. Шунингдек, Шакиев Олий Мажлис Сенати раиси Танзила Нарбаева билан ҳам учрашди.

