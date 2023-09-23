https://sputniknews.uz/20230923/otabek-umarov-xitoyda-si-tszinpin-bilan-uchrashdi-39246459.html
Отабек Умаров Хитойда Си Цзиньпин билан учрашди
Отабек Умаров Хитойда Си Цзиньпин билан учрашди
Бугун Осиё ўйинларининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтади.
2023-09-23T15:50+0500
2023-09-23T15:50+0500
2023-09-23T15:50+0500
спорт
хитой
ўзбекистон
отабек умаров
си цзинпин
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ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти Отабек Умаров Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпин билан учрашди.Бугун Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида XIX-Осиё ўйинларининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтади. Ўзбекистон делегацияси катта таркиб билан Ханчжоу-2022 XIX ёзги Осиё ўйинларининг тантанали очилиш маросимига йўл олди. Байрам дастури Тошкент вақти билан соат 17:00 да бошланади.
https://sputniknews.uz/20230923/otabek-umarov-osiyo-oyinlari-ozbekiston-sportchilar-39243452.html
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отабек умаров хитой си цзиньпин осиё ўйинларининг тантанали очилиш маросими
отабек умаров хитой си цзиньпин осиё ўйинларининг тантанали очилиш маросими
Отабек Умаров Хитойда Си Цзиньпин билан учрашди
Бугун Осиё ўйинларининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти Отабек Умаров Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпин билан учрашди.
Бугун Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида XIX-Осиё ўйинларининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтади.
"Бу узоқ кутилган воқеа арафасида энг илҳомлантирувчи учрашувдир. Хитой Халқ Республикасининг муҳтарам Раиси Си Цзиньпин жанобларига ва уларнинг рафиқалари Пэн Лиюань хонимга Осиё Олимпия Кенгаши фаолиятига бўлган эътиборлари учун ташаккур", деб ёзади Умаров ўзининг Telegram-каналида.
Ўзбекистон делегацияси катта таркиб билан Ханчжоу-2022 XIX ёзги Осиё ўйинларининг тантанали очилиш маросимига йўл олди. Байрам дастури Тошкент вақти билан соат 17:00 да бошланади.