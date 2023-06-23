https://sputniknews.uz/20230623/toshkent-chorvoq-avtobuslar-soni-oshdi-36230779.html
Тошкентдан Чорвоққа қатновчи автобуслар сони кўпайтирилди
Тошкентдан Чорвоққа қатновчи автобуслар сони кўпайтирилди
Энди Тошкентдан Чорвоққа қатновчи автобуслар 4 маҳал ҳаракатланади.
2023-06-23T09:40+0500
2023-06-23T09:40+0500
2023-06-23T09:40+0500
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ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Тошкентдан Чорвоққа қатновчи автобуслар сони кўпайтирилди, дея хабар берди Транспорт вазирлиги.Ҳозирда пойтахтдан Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманига автобуслар “Машинасозлар” метро бекати – Чорвоқ” йўналишида ҳар куни ҳаракатланади.Аввал автобуслар Машинасозлар метро бекатидан соат 7:00, 13:00 ва 18:00 да, Чорвоқдан эса 6:00, 11:00 ва 16:00 да ҳаракатланган.Қатнов масофаси 75 км бўлган йўналишда йўлкира нархи ҳамёнбоп 15 000 сўм. Йўловчилар белгиланган манзилга 1 соат 10 дақиқада етиб боради.
https://sputniknews.uz/20230615/toshkentdan-tashqarida-dam-olish-avtobus-manzil-35990054.html
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тошкент тошкент вилояти бўстонлиқ тумани чорвоқ автобуслар машинасозлар метро
тошкент тошкент вилояти бўстонлиқ тумани чорвоқ автобуслар машинасозлар метро
Тошкентдан Чорвоққа қатновчи автобуслар сони кўпайтирилди
Энди Тошкентдан Чорвоққа қатновчи автобуслар 4 маҳал ҳаракатланади.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Тошкентдан Чорвоққа қатновчи автобуслар сони кўпайтирилди, дея хабар берди Транспорт вазирлиги.
Ҳозирда пойтахтдан Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманига автобуслар “Машинасозлар” метро бекати – Чорвоқ” йўналишида ҳар куни ҳаракатланади.
Эндиликда автобуслар “Машинасозлар” метро бекатидан соат 7:00, 10:00, 13:00 ва 18:00 да жўнайди. Чорвоқдан эса 6:00, 11:00, 14:00, 16:00 ва 18:00 да ҳаракатланади.
Аввал автобуслар Машинасозлар метро бекатидан соат 7:00, 13:00 ва 18:00 да, Чорвоқдан эса 6:00, 11:00 ва 16:00 да ҳаракатланган.
Қатнов масофаси 75 км бўлган йўналишда йўлкира нархи ҳамёнбоп 15 000 сўм. Йўловчилар белгиланган манзилга 1 соат 10 дақиқада етиб боради.