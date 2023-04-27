https://sputniknews.uz/20230427/ozbekistonlik-eshkak-eshuvchilar-osiyo-chempionati-34341733.html

Ўзбекистонлик эшкак эшувчилар Осиё чемпионатида яна 10 та медаль қўлга киритди

Ўзбекистонлик эшкак эшувчилар Осиё чемпионатида яна 10 та медаль қўлга киритди

Мусобақада стартга чиққан ўзбекистонлик спортчилар 5 та олтин, 3 та кумуш ва 2 та бронза медалларини қўлга киритди.

2023-04-27T17:33+0500

2023-04-27T17:33+0500

2023-04-27T17:33+0500

спорт

самарқанд

чемпионат

ўзбекистон

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ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Самарқандда эшкак эшиш бўйича ёшлар ва паралимпия йўналишларидаги Осиё чемпионатининг иккинчи кун тонгги дастурида ўзбекистонлик спортчилар 10 та медаль қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Мусобақада стартга чиққан ўзбекистонлик спортчилар 5 та олтин, 3 та кумуш ва 2 та бронза медалларини қўлга киритди.Олтин медаль:Кумуш медаль:Бронза медаль:Осиё чемпионати 26-30 апрель кунлари бўлиб ўтади. Мазкур мусобақада Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Эрон, Ироқ, Ҳиндистон, Хитой Таипейи, Гонконг, Таиланд, Индонезия каби мамлакатлардан 400 нафар спортчи иштирок этмоқда.Мавзуга оид:

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