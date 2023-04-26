Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230426/samarqanddagi-osiyo-chempionatini-ozbekistonlik-sportchilar-7-ta-medal-bilan-boshladi-34291763.html
Самарқанддаги Осиё чемпионатини ўзбекистонлик спортчилар 7 та медаль билан бошлади
Самарқанддаги Осиё чемпионатини ўзбекистонлик спортчилар 7 та медаль билан бошлади
Осиё чемпионати 26-30 апрель кунлари бўлиб ўтади.
2023-04-26T15:19+0500
2023-04-26T15:34+0500
спорт
самарқанд
чемпионат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1a/34284733_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_59dee37ab1a47f5450e178115fbfbc1a.jpg
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Бугун Самарқандда эшкак эшиш бўйича U-20, U-23 ёш тоифалари ва параканоэ йўналишларида Осиё чемпионати бошланди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Осиё чемпионатининг биринчи кун кундузги дастуридан ўрин олган финал беллашувларида Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари 4 та олтин, 2 та кумуш ва 1 та бронза медалларига сазовор бўлишди. Ғолиб ва совриндорлар рўйхати:U-20:М (йигитлар) C2 (жуфтлик каноэ) 1000 м:W (қизлар) К1 (яккалик байдарка) 1000 м:U-23:W C1 500 м:W K2 500 м:Параканоэ:W KL3 500 м:M VL3 500 м:Осиё чемпионати 26-30 апрель кунлари бўлиб ўтади. Мазкур мусобақада Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Эрон, Ироқ, Ҳиндистон, Хитой Таипейи, Гонконг, Таиланд, Индонезия каби мамлакатлардан 400 нафар спортчи иштирок этмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1a/34284733_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_789173922a3108c93c4cf050bb1c4f22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
самарқанд чемпионат
самарқанд чемпионат

Самарқанддаги Осиё чемпионатини ўзбекистонлик спортчилар 7 та медаль билан бошлади

15:19 26.04.2023 (янгиланди: 15:34 26.04.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Самарканде стартовал ЧА по гребле на байдарках и каноэ
В Самарканде стартовал ЧА по гребле на байдарках и каноэ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Осиё чемпионати 26-30 апрель кунлари бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Бугун Самарқандда эшкак эшиш бўйича U-20, U-23 ёш тоифалари ва параканоэ йўналишларида Осиё чемпионати бошланди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Осиё чемпионатининг биринчи кун кундузги дастуридан ўрин олган финал беллашувларида Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари 4 та олтин, 2 та кумуш ва 1 та бронза медалларига сазовор бўлишди. Ғолиб ва совриндорлар рўйхати:
U-20:
М (йигитлар) C2 (жуфтлик каноэ) 1000 м:
Ўзбекистон (Заррух Рустамов, Азизбек Мадуллоев) – 3:54.608;
Қозоғистон – 4:01.265;
Таиланд – 4:08.153.
W (қизлар) К1 (яккалик байдарка) 1000 м:
Шаҳризода Мавлонова (Ўзбекистон) – 4:23.950;
Тараном Акбарзода (Эрон) – 4:27.165;
Вероника Трапезникова (Қозоғистон) – 4:32.880.
U-23:
W C1 500 м:
Динара Жўраева (Ўзбекистон) – 2:17.496;
Маеде Шоргашти (Эрон) – 2:20.756;
Кевалин Таханрам (Таиланд) – 2:22.588.
W K2 500 м:
Эрон – 1:48.485;
Таиланд – 1:51.608;
Ўзбекистон (Камила Малахова, Дилшода Абдураҳмонова) – 1:53.430.
Параканоэ:
W KL3 500 м:
Шахла Беҳрузирад (Эрон) – 2:22.548;
Шаҳноза Мирзаева (Ўзбекистон) – 2:23.656;
Жанил Болтабоева (Қозоғистон) – 2:31.078.
M VL3 500 м:
Ҳайтмурод Шерқўзиев (Ўзбекистон) – 2:17.334;
Тўрабек Назарқулов (Ўзбекистон) – 2:21.081;
Жаи Дип (Ҳиндистон) – 2:22.344.
Осиё чемпионати 26-30 апрель кунлари бўлиб ўтади. Мазкур мусобақада Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Эрон, Ироқ, Ҳиндистон, Хитой Таипейи, Гонконг, Таиланд, Индонезия каби мамлакатлардан 400 нафар спортчи иштирок этмоқда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0