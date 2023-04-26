Самарқанддаги Осиё чемпионатини ўзбекистонлик спортчилар 7 та медаль билан бошлади
15:19 26.04.2023 (янгиланди: 15:34 26.04.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Самарканде стартовал ЧА по гребле на байдарках и каноэ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Осиё чемпионати 26-30 апрель кунлари бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Бугун Самарқандда эшкак эшиш бўйича U-20, U-23 ёш тоифалари ва параканоэ йўналишларида Осиё чемпионати бошланди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Осиё чемпионатининг биринчи кун кундузги дастуридан ўрин олган финал беллашувларида Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари 4 та олтин, 2 та кумуш ва 1 та бронза медалларига сазовор бўлишди. Ғолиб ва совриндорлар рўйхати:
U-20:
М (йигитлар) C2 (жуфтлик каноэ) 1000 м:
Ўзбекистон (Заррух Рустамов, Азизбек Мадуллоев) – 3:54.608;
Қозоғистон – 4:01.265;
Таиланд – 4:08.153.
W (қизлар) К1 (яккалик байдарка) 1000 м:
Шаҳризода Мавлонова (Ўзбекистон) – 4:23.950;
Тараном Акбарзода (Эрон) – 4:27.165;
Вероника Трапезникова (Қозоғистон) – 4:32.880.
U-23:
W C1 500 м:
Динара Жўраева (Ўзбекистон) – 2:17.496;
Маеде Шоргашти (Эрон) – 2:20.756;
Кевалин Таханрам (Таиланд) – 2:22.588.
W K2 500 м:
Эрон – 1:48.485;
Таиланд – 1:51.608;
Ўзбекистон (Камила Малахова, Дилшода Абдураҳмонова) – 1:53.430.
Параканоэ:
W KL3 500 м:
Шахла Беҳрузирад (Эрон) – 2:22.548;
Шаҳноза Мирзаева (Ўзбекистон) – 2:23.656;
Жанил Болтабоева (Қозоғистон) – 2:31.078.
M VL3 500 м:
Ҳайтмурод Шерқўзиев (Ўзбекистон) – 2:17.334;
Тўрабек Назарқулов (Ўзбекистон) – 2:21.081;
Жаи Дип (Ҳиндистон) – 2:22.344.
Осиё чемпионати 26-30 апрель кунлари бўлиб ўтади. Мазкур мусобақада Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Эрон, Ироқ, Ҳиндистон, Хитой Таипейи, Гонконг, Таиланд, Индонезия каби мамлакатлардан 400 нафар спортчи иштирок этмоқда.