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https://oz.sputniknews.uz/20230411/ozbekiston-shokolad-import-33762075.html
Ўзбекистон шоколадни қайси давлатлардан импорт қилмоқда - рўйхат
Ўзбекистон шоколадни қайси давлатлардан импорт қилмоқда - рўйхат
2023 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистон 30 та хорижий давлатдан 5,6 минг тонна шоколад импорт қилган.
2023-04-11T09:17+0500
2023-04-11T10:40+0500
иқтисод
шоколад
ўзбекистон
россия
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ТОШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Ўзбекистон 30 та давлатдан шоколад импорт қилган.Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистон 30 та хорижий давлатдан 5,6 минг тонна шоколад импорт қилган.Шоколад импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда минг тоннага камайган.Ўзбекистон 2 ойда энг кўп шоколад импорт қилган давлатлар:Мавзуга оид:
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ўзбекистон шоколадни қайси давлатлардан импорт қилмоқда
ўзбекистон шоколадни қайси давлатлардан импорт қилмоқда

Ўзбекистон шоколадни қайси давлатлардан импорт қилмоқда - рўйхат

09:17 11.04.2023 (янгиланди: 10:40 11.04.2023)
© Fotolia / M.studioШоколад
Шоколад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.04.2023
© Fotolia / M.studio
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Шоколад импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда минг тоннага камайган.
ТОШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Ўзбекистон 30 та давлатдан шоколад импорт қилган.
Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистон 30 та хорижий давлатдан 5,6 минг тонна шоколад импорт қилган.
Шоколад импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда минг тоннага камайган.
Ўзбекистон 2 ойда энг кўп шоколад импорт қилган давлатлар:
Россия – 3,3 минг тонна
Польша – 901 тонна
Нидерландия – 327 тонна
Туркия – 218 тонна
Қозоғистон – 208 тонна
Украина – 170 тонна
Беларусь – 81 тонна
Франция – 60 тонна
Германия – 24 тонна
Италия – 23 тонна.

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