https://oz.sputniknews.uz/20230411/ozbekiston-shokolad-import-33762075.html
Ўзбекистон шоколадни қайси давлатлардан импорт қилмоқда - рўйхат
Ўзбекистон шоколадни қайси давлатлардан импорт қилмоқда - рўйхат
2023 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистон 30 та хорижий давлатдан 5,6 минг тонна шоколад импорт қилган.
2023-04-11T09:17+0500
2023-04-11T09:17+0500
2023-04-11T10:40+0500
иқтисод
шоколад
ўзбекистон
россия
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ТОШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Ўзбекистон 30 та давлатдан шоколад импорт қилган.Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистон 30 та хорижий давлатдан 5,6 минг тонна шоколад импорт қилган.Шоколад импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда минг тоннага камайган.Ўзбекистон 2 ойда энг кўп шоколад импорт қилган давлатлар:Мавзуга оид:
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ўзбекистон шоколадни қайси давлатлардан импорт қилмоқда
ўзбекистон шоколадни қайси давлатлардан импорт қилмоқда
Ўзбекистон шоколадни қайси давлатлардан импорт қилмоқда - рўйхат
09:17 11.04.2023 (янгиланди: 10:40 11.04.2023)
Шоколад импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда минг тоннага камайган.
ТОШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Ўзбекистон 30 та давлатдан шоколад импорт қилган.
Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистон 30 та хорижий давлатдан 5,6 минг тонна шоколад импорт қилган.
Шоколад импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда минг тоннага камайган.
Ўзбекистон 2 ойда энг кўп шоколад импорт қилган давлатлар:
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