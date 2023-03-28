Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Жамият
https://sputniknews.uz/20230328/navoiy-issiqlik-elektr-stantsiyasi-quyosh-panellari-33270800.html
Навоий иссиқлик электр станциясида қуёш панелларини ўрнатиш бошланди — фото
Навоий иссиқлик электр станциясида қуёш панелларини ўрнатиш бошланди — фото
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Навоий ИЭСда ўрнатилаётган қуёш панеллари орқали йилига ўртача 1,8 млн кВт соат электр энергияси ишлаб чиқарилади.
2023-03-28T10:03+0500
2023-03-28T10:40+0500
жамият
ўзбекистон
навоий вилояти
қуёш электрстанцияси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1c/33271077_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c9fcf7309c87027c26b004f1c577f961.png
ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Навоий иссиқлик электр станциясида қуввати 1 МВт бўлган қуёш фотоелектр станцияси қурилиши бошланди, дея хабар берди Энергетика вазирлиги.Қайд этилишича, иссиқлик электр станцияларида ўз эҳтиёжлари учун зарур бўлган электр энергияси муқобил энергия манбалари ёрдамида ишлаб чиқарилмоқда.Бунинг натижасида йилига 400 минг куб метр табиий газ иқтисод қилинишига эришилади.Мавзуга оид:
ўзбекистон
навоий вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1c/33271077_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_482a1dfdb757004f0762c2992bd752c7.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон навоий иэс қуёш панеллари
ўзбекистон навоий иэс қуёш панеллари

Навоий иссиқлик электр станциясида қуёш панелларини ўрнатиш бошланди — фото

10:03 28.03.2023 (янгиланди: 10:40 28.03.2023)
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.03.2023
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Навоий ИЭСда ўрнатилаётган қуёш панеллари орқали йилига ўртача 1,8 млн кВт соат электр энергияси ишлаб чиқарилади.
ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Навоий иссиқлик электр станциясида қуввати 1 МВт бўлган қуёш фотоелектр станцияси қурилиши бошланди, дея хабар берди Энергетика вазирлиги.
Қайд этилишича, иссиқлик электр станцияларида ўз эҳтиёжлари учун зарур бўлган электр энергияси муқобил энергия манбалари ёрдамида ишлаб чиқарилмоқда.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.03.2023
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Навоий ИЭСда ўрнатилаётган қуёш панеллари орқали йилига ўртача 1,8 млн кВт соат электр энергияси ишлаб чиқарилади.
Бунинг натижасида йилига 400 минг куб метр табиий газ иқтисод қилинишига эришилади.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.03.2023
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана

Мавзуга оид:

Қўшимча электр станциялар қайси вилоятларда ишга туширилиши маълум бўлди.
АЭС - ягона йўлми? Энергияга чанқоқ Марказий Осиё.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0