Навоий иссиқлик электр станциясида қуёш панелларини ўрнатиш бошланди — фото
10:03 28.03.2023 (янгиланди: 10:40 28.03.2023)
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Навоий ИЭСда ўрнатилаётган қуёш панеллари орқали йилига ўртача 1,8 млн кВт соат электр энергияси ишлаб чиқарилади.
ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Навоий иссиқлик электр станциясида қуввати 1 МВт бўлган қуёш фотоелектр станцияси қурилиши бошланди, дея хабар берди Энергетика вазирлиги.
Қайд этилишича, иссиқлик электр станцияларида ўз эҳтиёжлари учун зарур бўлган электр энергияси муқобил энергия манбалари ёрдамида ишлаб чиқарилмоқда.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Навоий ИЭСда ўрнатилаётган қуёш панеллари орқали йилига ўртача 1,8 млн кВт соат электр энергияси ишлаб чиқарилади.
Бунинг натижасида йилига 400 минг куб метр табиий газ иқтисод қилинишига эришилади.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции
На Навоийской ТЭС началось строительство солнечной фотоэлектрической станции