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Биринчи апрелдан пенсия ва нафақалар миқдори оширилмоқда
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20230328/maxsus-operatsiya-28-martning-asosiy-xabarlari-33296434.html
Махсус операция: 28 мартнинг асосий хабарлари
Махсус операция: 28 мартнинг асосий хабарлари
Россия Қуролли кучлари махсус операция мақсадларига мувофиқ Украина армияси, миллатчи батальонлари, хорижий ёлланма аскарлар гуруҳлари ҳамда ҳарбий техникасини... 28.03.2023, Sputnik Ўзбекистон
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2023-03-28T22:29+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
запорожье вилояти
херсон вилояти
ҳарбий
ҳарбий техника
қуролли кучлар
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ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Россия Федерацияси олиб бораётган махсус ҳарбий операциянинг сўнгги кун давомида содир бўлган асосий воқеалари. Мудофаа вазирлиги баёноти. Махсус ҳарбий операция бошлангандан бери Украина жами 404 та самолёт, 226 та вертолёт, 3612 та учувчисиз учиш аппарати, 414 та зенит-ракета мажмуаси, 8433 та танк ва бошқа зирҳли жанговар техникалар, 1074 та кўп ракета тизимларининг жанговар техникаси, 4449 та дала артиллерия қуроллари ва миномётлари, шунингдек, 9161 дона махсус ҳарбий машиналарини йўқотди.
россия
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
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россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти, херсон вилояти, ҳарбий, ҳарбий техника, қуролли кучлар, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти, херсон вилояти, ҳарбий, ҳарбий техника, қуролли кучлар, россия мудофаа вазирлиги

Махсус операция: 28 мартнинг асосий хабарлари

22:28 28.03.2023 (янгиланди: 22:29 28.03.2023)
© Sputnik / Михаил Андроник / Медиабанкка ўтишУничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области.
Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.03.2023
© Sputnik / Михаил Андроник
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Россия Қуролли кучлари махсус операция мақсадларига мувофиқ Украина армияси, миллатчи батальонлари, хорижий ёлланма аскарлар гуруҳлари ҳамда ҳарбий техникасини йўқ қилишда давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Россия Федерацияси олиб бораётган махсус ҳарбий операциянинг сўнгги кун давомида содир бўлган асосий воқеалари.

Мудофаа вазирлиги баёноти.

Купянск йўналишида "Ғарб" қўшинлар гуруҳи Харков вилоятининг Молчаново, Цинковка ва Берестовое аҳоли пунктлари ҳудудларида УҚКнинг 65 нафар ҳарбий хизматчиси, иккита жирҳли жанговар машираси ва 3та бошқа техникасини йўқ қилди.
Красний Лиман йўналишида "Марказ" кучлар гуруҳи Луганскнинг Невское ва Червоная Диброва аҳоли пунктлари ҳудудларида душманнинг 125 нафаргача аскарини, тўртта зирҳли жанговар машинаси, учта пикапи, шунингдек, "Гвоздика" ўзиюрар гаубицасини йўқ қилди.
Донецк йўналишида "Жануб" қўшинлар гуруҳи фаол ҳаракатлари натижасида душманниг 240 нафар ҳарбий хизматчиси ва ёлланма аскарлари, учта БМПси, учта БТРи, иккита зирҳли жанговар машинаси, тўртта транспорт воситаси ва Д-30 гаубицаси йўқ қилинди.
Жанубий Донецк ва Запороже йўналишларида "Восток" қўшинлар гуруҳи ДХРнинг Новомихайловка ва Угледар аҳоли пунктлари ҳудудларида УЫКнинг 20 нафар ҳарбий хизматчиси, шунингдек, учта автомобилини йўқ қилди.
Херсон йўналишида 18 тагача украина ҳарбий хизматчилари ва бешта ҳарбий техникси йўқ қилинди.
Авиация, ракета кучлари ва артиллерия кун давомида Украина Қуролли Кучларининг 114та ҳудудда жойлашган 96 та артиллерия бўлинмаларини йўқ қилди.
Херсон вилоятининг Давидов Брод қишлоғи ҳудудида Украинанинг С-300 зенит-ракета мажмуасининг йўналтирувчи радари йўқ қилинди.
Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари кун давомида 18 та HIMARS (АҚШ) ракеталарини ва битта "GLSDB" бошқариладиган ракетасини тутиб олди.
Бундан ташқари, Запороже вилоятининг Пологи, Луганск Халқ Республикасининг Голиково, Рубкжное, Сватово, Донетск Халқ Республикасининг Соледар, Волноваха, Владимировка ва Харков вилоятининг Великий Виселок аҳоли пунктлари ҳудудларида Украинанинг 12 та учувчисиз аппарати йўқ қилинди.
Махсус ҳарбий операция бошлангандан бери Украина жами 404 та самолёт, 226 та вертолёт, 3612 та учувчисиз учиш аппарати, 414 та зенит-ракета мажмуаси, 8433 та танк ва бошқа зирҳли жанговар техникалар, 1074 та кўп ракета тизимларининг жанговар техникаси, 4449 та дала артиллерия қуроллари ва миномётлари, шунингдек, 9161 дона махсус ҳарбий машиналарини йўқотди.
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