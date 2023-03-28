https://sputniknews.uz/20230328/maxsus-operatsiya-28-martning-asosiy-xabarlari-33296434.html

Махсус операция: 28 мартнинг асосий хабарлари

Махсус операция: 28 мартнинг асосий хабарлари

Россия Қуролли кучлари махсус операция мақсадларига мувофиқ Украина армияси, миллатчи батальонлари, хорижий ёлланма аскарлар гуруҳлари ҳамда ҳарбий техникасини... 28.03.2023, Sputnik Ўзбекистон

2023-03-28T22:28+0500

2023-03-28T22:28+0500

2023-03-28T22:29+0500

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

россия

украина

донецк халқ республикаси (дхр)

луганск халқ республикаси (лхр)

запорожье вилояти

херсон вилояти

ҳарбий

ҳарбий техника

қуролли кучлар

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ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Россия Федерацияси олиб бораётган махсус ҳарбий операциянинг сўнгги кун давомида содир бўлган асосий воқеалари. Мудофаа вазирлиги баёноти. Махсус ҳарбий операция бошлангандан бери Украина жами 404 та самолёт, 226 та вертолёт, 3612 та учувчисиз учиш аппарати, 414 та зенит-ракета мажмуаси, 8433 та танк ва бошқа зирҳли жанговар техникалар, 1074 та кўп ракета тизимларининг жанговар техникаси, 4449 та дала артиллерия қуроллари ва миномётлари, шунингдек, 9161 дона махсус ҳарбий машиналарини йўқотди.

россия

украина

луганск халқ республикаси (лхр)

запорожье вилояти

херсон вилояти

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россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти, херсон вилояти, ҳарбий, ҳарбий техника, қуролли кучлар, россия мудофаа вазирлиги