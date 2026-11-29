https://sputniknews.uz/20261129/uzbekistan-eaeu-xaridorlar-huquq-muhokama-62389501.html
Ўзбекистон ва ЕОИИ онлайн харидорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва ЕОИИ онлайн харидорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ мамлакатлари электрон савдода харидорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш ва онлайн хизматлардан фойдаланишда юзага келадиган низоларни ҳал этиш масалаларини муҳокама қилди.
2026-11-29T17:23+0500
2026-11-29T17:23+0500
2026-11-29T17:23+0500
ўзбекистон ва еоии
электрон савдо
еоии
еик
тошкент
интернет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1d/62389336_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_739b047a376ecf88cdd4bc35770b0ed8.jpg
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари электрон савдода истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ҳамкорликни ривожлантирмоқда. Бу ҳада Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Тошкентда 27 ноябрь куни бўлиб ўтган халқаро анжуманда интернет орқали халқаро савдонинг жадал ривожланиши шароитида харидорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари муҳокама қилинди.ЕИКнинг техник тартибга солиш бўйича вазири Александр Субботиннинг таъкидлашича, бугунги шароитда халқаро ҳамкорликсиз истеъмолчилар ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилиб бўлмайди.Ўзбекистон ЕОИИ ҳузуридаги кузатувчи давлат сифатида ушбу йўналишда иттифоқ мамлакатлари билан ҳамкорликни изчил ривожлантириб келмоқда.ЕИК тадқиқотларига кўра, ЕОИИ мамлакатларида:Шунингдек, Ўзбекистонда 12 декабрдан электрон тижорат соҳасини такомиллаштиришга қаратилган қонун кучга киради. Унда халқаро электрон савдони тартибга солиш, электрон савдо майдончалари операторларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш ҳамда рақамли маҳсулотлар харидорларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш назарда тутилган.
https://sputniknews.uz/20261120/eik-ozbekiston-62162786.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1d/62389336_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_fa9076496d7b6b8ebaab449c271588d3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
электрон савдо, еоии, еик, тошкент, интернет
электрон савдо, еоии, еик, тошкент, интернет
Ўзбекистон ва ЕОИИ онлайн харидорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва ЕОИИ электрон савдода шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва харидорлар билан боғлиқ низоларни ҳал этишни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Ўзбекистон ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари электрон савдода истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ҳамкорликни ривожлантирмоқда. Бу ҳада Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди
.
Тошкентда 27 ноябрь куни бўлиб ўтган халқаро анжуманда интернет орқали халқаро савдонинг жадал ривожланиши шароитида харидорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари муҳокама қилинди.
Хусусан, электрон савдонинг шаффофлигини таъминлаш, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш, интернет орқали хизматлардан фойдаланишда юзага келадиган низоларни ҳал этиш масалаларига эътибор қаратилди.
ЕИКнинг техник тартибга солиш бўйича вазири Александр Субботиннинг таъкидлашича, бугунги шароитда халқаро ҳамкорликсиз истеъмолчилар ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилиб бўлмайди.
Ўзбекистон ЕОИИ ҳузуридаги кузатувчи давлат сифатида ушбу йўналишда иттифоқ мамлакатлари билан ҳамкорликни изчил ривожлантириб келмоқда.
ЕИК тадқиқотларига кўра, ЕОИИ мамлакатларида:
аҳолининг 95 фоизи интернет орқали товар харид қилади;
80 фоизи онлайн хизматлардан фойдаланади;
88 фоизи харидлар ва банк операцияларини амалга оширишда смартфондан фойдаланади;
ҳар иккинчи харидор ўз ҳуқуқлари бузилишига дуч келган.
2027 йилда ЕОИИ мамлакатларида интернет орқали хавфсиз харид қилиш ва молиявий фирибгарликдан ҳимояланиш бўйича аҳолининг саводхонлигини оширишга қаратилган тадбирлар ўтказилади.
Шунингдек, Ўзбекистонда 12 декабрдан электрон тижорат соҳасини такомиллаштиришга қаратилган қонун кучга киради. Унда халқаро электрон савдони тартибга солиш, электрон савдо майдончалари операторларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш ҳамда рақамли маҳсулотлар харидорларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш назарда тутилган.